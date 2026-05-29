Paloma Valencia a Iván Velásquez: "Sería bueno que aclarara lo que hizo con el 'Proyecto Fortaleza'"

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que en un eventual Gobierno suyo el exministro de Defensa y actual embajador ante la Santa Sede, Iván Velásquez, sería el jefe del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este anuncio ha generado diferentes reacciones, una de ellas llegó por parte de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien aseguró que Velásquez debe darle al país explicaciones sobre el 'Proyecto Fortaleza'.

Valencia le hizo unos cuestionamientos a ese plan que se dio mientras Velásquez fue ministro de Defensa. Primero, le preguntó por qué modificó un contrato para autorizar el giro anticipado de $195.000 millones al contratista por concepto de utilidad anticipada "sin pegar un solo ladrillo".

Iván Velásquez, exministro de Defensa Foto: ONU

"⁠¿Es cierto que el ‘Proyecto Fortaleza’ tuvo más de cinco supervisores en tres años, con lo cual fue imposible que el proyecto avanzara? ⁠¿El constante cambio de supervisores obedeció a una estrategia para sabotear el ‘Proyecto Fortaleza’ desde el interior de MinDefensa?", se preguntó Valencia.



En el mismo sentido, Valencia explicó que este fue un "mico" del Gobierno Petro que le saldría caro a los colombianos.

"Los $195.000 millones se giraron a la cuenta del contratista en Canadá en dólares americanos. ⁠⁠Ese valor equivaldría, aproximadamente, a US$40 millones con la TRM de la época (finales 2022-inicios 2023; promedio $4.500-4.600). ⁠⁠Con el precio actual del dólar ($3.612), esos US$40 millones equivaldrían, aproximadamente, a $144.480 millones. Es decir, unos $50.000 millones menos que se perderían por culpa del “regalo” del minDefensa de Velásquez"; agregó Valencia.

Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe también se refirió en las últimas horas al anuncio que hizo el candidato Iván Cepeda.

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"Iván Cepeda no nombra zar anticorrupción, crea batallón de encarcelamiento de adversarios. Procedí con total respeto frente al Ministerio del doctor Iván Velázquez, pero no puedo ignorar su parcialización como administrador de justicia. Tampoco las circunstancias que no aclaró de aproximación a paramilitares para acusarme. No le lució al doctor Velázquez negar en un juicio la contradicción conmigo desde la universidad. Nunca ha desvirtuado las acusaciones de corrupción en Guatemala", dijo Uribe.