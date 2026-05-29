Polémica por retiro de publicidad de Iván Cepeda en balcón de una casa en Jericó: está prohibido

Polémica en Jericó por publicidad política de Iván Cepeda que la Policía exigió desmontar en pleno Centro Histórico por orden de la administración municipal.

Aunque el presidente Gustavo Petro pidió a la Procuraduría investigar al alcalde, el mandatario afirmó que existe una resolución que prohíbe este tipo de acciones para todas las campañas.

A pocos días de la primera vuelta de elecciones para la presidencia de la República aumentan las tensiones entre los seguidores de los diferentes candidatos que buscan sumar votos o expresar decididamente el apoyo a cada uno de ellos, pero en algunas oportunidades infringiendo las normas.

El caso más reciente y ampliamente difundido en redes sociales se conoció en el municipio de Jericó, la tierra de la Santa Colombiana, Laura Montoya.



Allí, en el suroeste antioqueño una ciudadana denunció un presunto atropello por parte de la Policía del municipio, cuando agentes llegaron hasta su casa en un segundo piso a exigirle que desmontara una pancarta de Iván Cepeda que estaba colgada en un balcón.

“Se me hace muy raro esto porque el mismo Iván Cepeda es el que nos ha invitado a nosotros a poner nuestra publicidad como país democrático con total libertad del pacto histórico. Entonces, es orden de quién, señor?...()...Eso viene directamente a la alcaldía, madre”, se escucha en el video.

#Video Polémica en @alcaldia_jerico por publicidad política de @IvanCepedaCast que la @PoliciaColombia exigió desmontar en pleno Centro Histórico por orden de la administración municipal. @petrogustavo pidió que se investigue, pero por norma está prohíbido desde 2018. #MañanasBlu pic.twitter.com/el6nUBSVnj — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 29, 2026

El episodio que se volvió viral en redes sociales propició el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro quien le ordenó al director de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, investigar la situación por “constricción constreñimiento al elector”.

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De igual manera, le pidió a la Procuraduría General hacer lo propio contra el alcalde Sebastián Garcés por “impedir la libertad de expresión de la ciudadanía”.

Tras lo sucedido el mandatario local se pronunció para aclarar lo ocurrido en su cuenta de X, donde además de solicitar un ambiente de tranquilidad para los comicios que se avecinan, explicó que por normativas establecidas hace más de ocho años está prohibida la colocación de este y todo tipo mensajes propagandísticos sin los permisos requeridos.

Mauricio Ocampo, personero de Jericó, complementó que la decisión está amparada en la resolución 663 de 2018 por medio de la cual se declaró Bien de Interés Cultural de la Nación el Centro Histórico de esta localidad del Suroeste antioqueño y por eso no se puede instalar publicidad en fachadas de viviendas.

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“Esa regulación tan especial para el municipio de Jericó nos prohíbe, por ejemplo, pegar dentro de la zona de influencia y en el centro histórico de Jericó cualquier tipo de publicidad, sea electoral, sea comercial sin el previo autorización o permiso de las de las autoridades”, dijo.

Desde la administración municipal insistieron que todas las garantías se han brindado por igual para todas las campañas en contienda, tanto a la presidencia como hace pocas semanas al Congreso.

Las reglas de juego, según el alcalde Garcés, quedaron establecidas en la resolución 032, que regula la publicidad política en todo el municipio.