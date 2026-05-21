Presidente Gustavo Petro se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano el próximo 2 de julio

El presidente Gustavo Petro sostendrá una reunión oficial con el papa Papa León XIV el próximo 2 de julio en el Vaticano. La información fue confirmada por Andrés Hernández, coordinador de comunicaciones de la Casa de Nariño, quien aseguró que la visita se realizará por invitación directa del pontífice y contará con la presencia de varios integrantes del gabinete presidencial.

“Así es, tenemos una visita oficial invitada por su santidad el día 2 de julio en el Vaticano”, señaló Hernández al referirse al encuentro entre el mandatario colombiano y el líder de la Iglesia católica.

De acuerdo con el funcionario, el acercamiento entre ambas partes comenzó tras una comunicación enviada hace algunos días por el papa León XIV al presidente Petro, en la que se planteó la posibilidad de una visita oficial de Estado.

“Decía el señor presidente en la comunicación que envió hace algunos días el Papa León XIV. Allí se espera que haya una visita oficial de Estado del presidente Gustavo Petro, estará allá en compañía de su gabinete”, explicó Hernández.



Aunque todavía no se conocen detalles concretos de la agenda que desarrollarán en territorio vaticano, desde el Gobierno indicaron que continúan las conversaciones con la Santa Sede para definir los temas que serán abordados durante el encuentro.

“Todavía se está en proceso de acordar la agenda con el Papa, con la comitiva de él y por supuesto el gobierno colombiano, para poder aceptar esta visita”, agregó el coordinador de comunicaciones de la Presidencia.

Se espera que en las próximas semanas la Casa de Nariño entregue más detalles sobre la agenda oficial, los integrantes de la delegación colombiana y los objetivos diplomáticos de la visita al Vaticano.