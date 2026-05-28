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Universidades salen en defensa del sector tras declaraciones de Quilcué, “no se puede generalizar”

Quilcué afirmó durante un evento político que “aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país” aprendieron “a robarse la plata del pueblo”.

Aida Quilcué.
Aida Quilcué.
Suministrada.
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: 28 de may, 2026

La Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, defendió la educación superior y el rol que cumplen hoy las universidades en el desarrollo social y democrático del país. El pronunciamiento llega luego de las dlaraciones de la senadora y fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, quien afirmó durante un evento político en Yopal que “aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país” aprendieron “a robarse la plata del pueblo”.

Ascun señaló que las universidades colombianas no pueden ser reducidas a generalizaciones y reivindicó su aporte como espacios de movilidad social, construcción democrática y transformación de vidas.

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El gremio recordó que en las aulas del país se forman jóvenes de distintas regiones y contextos sociales, muchos de ellos primeros profesionales de sus familias, y destacó que desde las instituciones de educación superior han surgido maestros, médicos, científicos, artistas y servidores públicos que contribuyen diariamente al desarrollo nacional.

Horas después de la controversia, la senadora Aída Quilcué intentó matizar sus declaraciones a través de su cuenta de X asegurando que sus críticas estaban dirigidas a “la clase política tradicional” que, según dijo, ha gobernado el país durante más de dos siglos.

Quilcué afirmó que no pretendía cuestionar a los estudiantes ni a la comunidad universitaria, sino denunciar prácticas de corrupción y exclusión que atribuye a sectores tradicionales del poder político.

En esa línea, Ascun hizo un llamado a cuidar el lenguaje sobre la educación superior y advirtió que las generalizaciones pueden afectar injustamente la confianza social en las universidades y desconocer el esfuerzo de estudiantes, profesores y familias.

“La universidad colombiana es un espacio plural, crítico y diverso. Su misión es contribuir al país desde la formación integral, la producción de conocimiento, la conversación democrática, la libertad académica, la inclusión y el compromiso con los territorios”, puntualizaron desde el gremio.

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