Eliminación de visa Schengen está funcionando: viajeros

Nemsue Patiño, uno de los primeros colombianos que ingresó a España sin visa fue consultado pro Blu Radio y reconoció esta medida como una gran ventaja. (Lea también: Gobierno colombiano firmó acuerdo de exención de visado con Unión Europea ).



“Anotaron el número de pasaporte en una lista, dijimos que si no la necesitábamos pues no la necesitábamos; es importante viajar sin tanto trámite y sin papeleo, esto es una gran ventaja, dijo Patiño.



Otra de las colombianas que viajó sin visa fue Viviana Dueñas, quien confirmó que por motivos de tiempo no sacaron la visa y decidieron arriesgarse a viajar sin ella.



“La semana pasada pensamos en sacar la visa y nos dimos cuenta que era muy arriesgado, vimos las noticias y decidimos arriesgarnos, no nos pidieron absolutamente nada”, agregó. (Vea además: Desaparecen esas humillantes filas para poder entrar a Europa: Santos ).





Por último, Luz Marina García, otra de las colombianas que venía sin visa, dijo que de esta manera los colombianos recuperan la dignidad.



“Es recuperar la dignidad, confié en que la gestión que se estaba haciendo era efectiva, en ningún momento intentamos sacar la visa, yo confié en que la gestión de Rajoy”, dijo Luz Marina.



Todos los colombianos que llegaron a España coincidieron en señalar que el trámite en general ha sido bastante rápido y el trato respetuoso. (Vea además: Abecé sobre la eliminación de la visa Schengen ).