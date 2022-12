Eliminar Ley de Garantías hoy desequilibraría la democracia: senador Name

El presidente del Senado, José David Name, se refirió a la propuesta que fue hecha por el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, para eliminar la Ley de Garantías electorales.



El copresidente del Partido de La U dijo que no es conveniente para el país en este momento derogar esa ley.



“Muchos alcaldes y gobernadores tienen candidatos propios, creo que se puede desequilibrar la balanza, se puede desequilibrar la democracia, me gusta el proyecto para para el futuro, no para estas elecciones”, dijo Name.



Finalmente, manifestó que aunque este proyecto será radicado con mensaje de urgencia, hay otras iniciativas que tendrán prioridades.