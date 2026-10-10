Embajada de EE. UU. abre convocatoria para emprendedores en Colombia: premios de hasta $2 millones

La iniciativa Entrepreneurship for Impact ofrecerá formación, mentorías y la posibilidad de competir por recursos para impulsar proyectos de emprendimiento. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la red de centros Colombo Americano lanzaron una convocatoria dirigida a jóvenes emprendedores que tengan proyectos en desarrollo y busquen fortalecer sus iniciativas mediante formación especializada, acompañamiento y conexiones con el ecosistema empresarial.

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El programa, denominado Entrepreneurship for Impact (E4I), busca impulsar ideas de negocio con potencial de generar empleo y aportar al desarrollo de las comunidades. Así lo explicó Annika Betancourt, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, durante una entrevista en El Radar de Blu Radio, en la que estuvo acompañada por Sebastián Giraldo, subdirector de Innovación y Servicios Educativos del Centro Colombo Americano.

“Emprendedores y jóvenes en Colombia son clave para este esfuerzo”, señaló Betancourt al referirse a la importancia de promover el crecimiento económico y la prosperidad compartida entre ambos países.



La funcionaria agregó que la iniciativa pretende que jóvenes de distintas regiones tengan la oportunidad de convertir sus ideas en proyectos empresariales. “Que tengan oportunidad de hacer sus ideas en empresas y crear empleos, crear valor en sus propias comunidades”, afirmó.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

De acuerdo con Sebastián Giraldo, el programa está dirigido a equipos de entre dos y cuatro personas y busca seleccionar a 45 grupos de emprendedores de diferentes regiones del país, mediante la participación de ocho centros Colombo Americano.

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Para postularse, los equipos deben cumplir con los siguientes requisitos:



Tener integrantes con edades entre los 18 y los 30 años.

Contar con al menos una persona que sea estudiante o egresada de alguno de los centros Colombo Americano participantes.

Tener al menos un integrante que curse estudios de pregrado o posgrado en una institución universitaria.

Presentar una iniciativa de emprendimiento que ya se encuentre en desarrollo.

Giraldo aclaró que no es necesario tener una empresa constituida para participar. El propósito es acompañar proyectos que ya hayan comenzado a tomar forma y que necesiten herramientas para consolidarse.

“Estamos buscando personas que cuenten con una iniciativa que ya esté en desarrollo y que quieran recibir este apoyo de emprendimiento para poder fortalecer sus proyectos y fortalecer el impacto que pueden generar en nuestro país”, explicó el subdirector.

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¿Qué beneficios ofrece el programa Entrepreneurship for Impact?

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que el proceso de incubación será financiado en su totalidad. Los participantes seleccionados recibirán 24 horas de formación en temas relacionados con el desarrollo de modelos de negocio, la estructuración financiera y la preparación de presentaciones para posibles inversionistas.

Además, tendrán acceso a mentorías individualizadas para fortalecer sus propuestas y prepararse para presentar sus proyectos ante evaluadores.

Según Giraldo, al finalizar esta etapa se realizará un concurso nacional en Bogotá, en el que los equipos participantes expondrán sus iniciativas. Los tres mejores recibirán recursos para invertir en sus emprendimientos.

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Los premios previstos son los siguientes:



Primer lugar: $2'000.000 y una beca para estudiar inglés en el Centro Colombo Americano. Segundo lugar: $1'500.000. Tercer lugar: $1'000.000.

Los recursos económicos se entregarán en especie, mediante apoyos destinados a los proyectos, y no como dinero de libre disposición.

El equipo ganador, además, representará a la red de centros Colombo Americano en el Hult Prize, una competencia internacional de emprendimiento social. De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, esta participación abrirá la posibilidad de avanzar en el certamen, cuyo premio global puede alcanzar un millón de dólares para impulsar un proyecto ganador.

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¿Cómo se elegirán los 45 equipos seleccionados?

La selección estará a cargo de un comité de evaluación integrado por representantes de los centros Colombo Americano participantes. Este grupo revisará las postulaciones y verificará que los equipos cumplan con las condiciones establecidas.

También se tendrá en cuenta que las iniciativas estén en una fase de desarrollo que permita aprovechar el proceso de incubación y que se relacionen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este último criterio es relevante porque, según Giraldo, la convocatoria busca que las propuestas tengan características compatibles con los parámetros del Hult Prize y posibilidades de generar un impacto significativo.

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La intención, por tanto, no es limitarse a recibir ideas iniciales, sino identificar proyectos que puedan fortalecerse con asesoría, conocimientos especializados y herramientas para avanzar hacia su consolidación.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre de 2026. Los interesados pueden consultar los requisitos y completar el formulario de inscripción en el sitio web del Centro Colombo Americano de Bogotá, a través de la dirección: https://www.colombobogota.edu.co/convocatoria-e4i

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También pueden acercarse al centro Colombo Americano de su ciudad o región para solicitar información sobre el programa y el proceso de inscripción.

Durante la entrevista, Betancourt destacó que los centros Colombo Americano son aliados estratégicos de la Embajada de Estados Unidos y que, además de ofrecer programas de formación en inglés, bibliotecas y actividades culturales, promueven espacios para el intercambio de conocimientos entre Colombia y Estados Unidos.

La portavoz señaló que Entrepreneurship for Impact hace parte de una oferta más amplia de iniciativas respaldadas por la Embajada para fortalecer los vínculos entre ambos países.

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Con esta convocatoria, los organizadores buscan acercar a jóvenes emprendedores a herramientas de formación, mentoría y oportunidades de financiación que les permitan desarrollar sus proyectos y ampliar su impacto en las comunidades.