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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella ordenó investigación en la FAC por denuncias contra Verónica Alcocer

Presidente De La Espriella ordenó investigación en la FAC por denuncias contra Verónica Alcocer

El mandatario pidió además que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades de Estados Unidos revisen la información sobre estos hechos.

Presidente Abelardo De La Espriella en un evento en Cartagena // Verónica Alcocer
Presidente Abelardo De La Espriella en un evento en Cartagena // Verónica Alcocer // Fotos: Presidencia y Verónica Alcocer Facebook.
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 10 de oct, 2026

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación exhaustiva a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) tras las denuncias publicadas por la revista Semana, que señalan a la ex primera dama Verónica Alcocer de un presunto transporte de droga a Venezuela en una aeronave oficial.

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A través de un mensaje de su cuenta de X, el mandatario pidió esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidades por parte de integrantes de la institución militar en el uso de aeronaves oficiales.

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“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, afirmó el presidente.

De acuerdo con el mandatario, la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea serán las encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM.

En su mensaje, De la Espriella advirtió que, si se comprueba la participación de integrantes de la Fuerza Aérea en los hechos denunciados, estos serán llamados a calificar servicios y deberán responder ante las autoridades competentes.

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“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, dijo.

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Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría que revisen la información publicada y adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

El presidente también pidió a las autoridades de Estados Unidos tomar nota de las denuncias.

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“Como presidente de la República, solicitó también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar”, concluyó.

Cabe destacar que esta orden de investigación por parte del mandatario se produjo después de una publicación de Semana basada en una entrevista con Eva Ferrer, quien hizo señalamientos sobre presuntas actividades ilegales relacionadas con el entorno de la ex primera dama.

Según la publicación, Ferrer afirmó que Verónica Alcocer habría transportado droga a Venezuela en un avión oficial. También sostuvo que en uno de esos desplazamientos se habrían traído 2,5 millones de dólares. La entrevista incluye, además, señalamientos sobre un supuesto tráfico de armas por parte de personas del entorno de Alcocer.

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