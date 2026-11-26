El próximo domingo se llevará a cabo la implosión del edificio Invico, en Pereira, una de las construcciones emblemáticas de la ciudad que resultó gravemente afectada por el sismo del pasado 10 de agosto, cuando se registró el aplastamiento de su piso 11.

Las autoridades confirmaron que los operativos de seguridad están listos para ejecutar la demolición controlada con explosivos.

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Alejandro Arango, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, explicó que ya se encuentran definidos los perímetros de seguridad y que desde 24 y 12 horas antes adelantarán los trabajos de vecindario.

Además desarrollarán labores de ahuyentamiento de fauna para evitar la presencia de mascotas y aves en el área de intervención.



La implosión está prevista para el próximo domingo antes del mediodía, aunque todavía no se ha confirmado la hora exacta. Al menos mediodía del procedimiento se restringirá la presencia de personas en el perímetro establecido y se realizará el corte de los servicios públicos en la zona.

Estos serán los cierres viales

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Durante el operativo no habrá paso entre las calles 14 y 10. Asimismo, estará restringido el ingreso a la avenida Circunvalar por la vía de la Gobernación y tampoco se permitirá el acceso al sector por la glorieta de Pinares.

Arango explicó que, una vez se produzca la implosión, comenzarán nuevas labores de verificación y seguridad para permitir la reapertura progresiva de las vías, de acuerdo con las condiciones del lugar.

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En cuanto al manejo de los escombros, la montaña de material que deje la demolición permanecerá dentro de un perímetro acordonado. Su recolección se realizará de manera controlada y progresiva, con el apoyo de volquetas y maquinaria amarilla.

Explosivos bajo custodia de las autoridades

Los explosivos necesarios para la demolición ya se encuentran en Pereira bajo custodia de la Policía y el Ejército. Entre tanto, en la edificación se realizaron las perforaciones necesarias para instalar las cargas explosivas, procedimiento que se completará de acuerdo con el cronograma establecido antes de la implosión.

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Las autoridades también advirtieron que podrán retirar por la fuerza e incluso capturar a quienes desatiendan las instrucciones del operativo y pongan en riesgo la vida de las personas que participarán en el procedimiento.

Un edificio que hizo parte de la historia de Pereira

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Construido entre 1971 y 1973, el edificio INVICO fue durante décadas uno de los referentes del desarrollo urbano de Pereira. Con sus 15 pisos, se destacó entre las edificaciones más altas de la región y simbolizó el crecimiento y la modernización de la capital risaraldense.

Durante más de cinco décadas, la estructura hizo parte de la memoria y la identidad de los pereiranos. Ahora, tras los daños ocasionados por el sismo, su historia llegará a un nuevo capítulo con una demolición controlada que contará con un amplio dispositivo de seguridad.