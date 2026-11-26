“Quien se va a imaginar, si él nunca ha salido del país”, afirmó con gran preocupación Edwin Miranda tras preguntarle lo sucedido con su hijo, Gohan Jussef Miranda, un joven de 25 años, quien habría sido retenido por la policía el pasado 18 de noviembre, al parecer, por una circular roja emitida de Interpol por su presunta participación en un violento intento de hurto en la ciudad de Salta, Argentina.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hombre habría sido detenido por uniformados adscritos al CAI Monserrate, en medio de labores de vigilancia y control.

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Ellos afirman que, al consultar sus antecedentes a través de un dispositivo PDA, encontraron que era buscado internacionalmente.

Sin embargo, al consultar en la página de Interpol, no salen resultados de búsqueda de circular roja con el número de identificación, al igual que en la página de antecedentes por parte de la Policía Nacional.

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Otro de los aspectos que llama la atención es que, aunque los nombres y números de identificación coinciden en la documentación, existen diferencias entre la firma y la fotografía del hombre detenido en Colombia y las del sujeto buscado por las autoridades argentinas, cuya información fue difundida en un informe del Ministerio Público Fiscal de Salta.

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Por su parte, Edwin Miranda afirmó que no ha obtenido información por parte de las autoridades:

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“Esto me parece inconstitucional. Todo esto que está sucediendo, porque como es posible que mi hijo, ya nueve días, y no hay un abogado defensor, no hay un tema de legalización de captura donde yo diga ¿Cómo puedo resolver el caso?, Estoy por acá en el búnker de la Fiscalía, he enviado correos,estuve haciendo un trámite con migración para mostrarle que él nunca ha salido del país y también ha sido un proceso desgastante”.

Por el momento, se espera comunicación oficial por parte de las autoridades respecto al caso, ya que aún no se han manifestado ninguna de las entidades correspondientes.

