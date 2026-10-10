Piden sede propia para colegio de Yopal: municipio paga $660 millones al año en arriendo

La Institución Educativa Centro Social de Yopal, en Casanare, busca una solución definitiva a un problema que enfrenta desde hace más de 12 años: no tener una sede propia y depender de espacios alquilados para desarrollar sus actividades académicas.

Sus representantes expusieron esta situación al Congreso de la República para solicitar el respaldo de los legisladores y llamar la atención sobre los recursos públicos del municipio que se destinan al pago de los arrendamientos. Se trata de una situación que se debe resolver a nivel local.

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Según David Vega, personero de la institución, el municipio de Yopal destina más de $660 millones anuales al pago de estos espacios, una situación que, asegura, se ha mantenido durante más de una década.

Además, agregó que el problema se remonta a 2014, cuando los predios donde funcionaban las sedes de primaria y secundaria fueron entregados a la Diócesis y a las Hermanas de la Presentación. A partir de ese momento, la institución tuvo que empezar a pagar arriendo.



Según la denuncia, posteriormente se asignó un terreno para construir una sede propia y, de acuerdo con sus representantes, el proyecto llegó a contar con licencia de construcción y recursos previstos para su ejecución.

Sin embargo, el proceso no avanzó durante la administración municipal de 2020 a 2023. Actualmente, la situación del predio está en discusión ante el Tribunal Administrativo de Casanare, donde se espera una decisión sobre la validez del acuerdo mediante el cual fue entregado.

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“Es el momento de que alguien nos dé una respuesta clara, y necesitamos que ustedes, senadores que nos escucharon en la intervención, congresistas y representantes a la Cámara, se interesen realmente por la educación de Colombia y, en este caso, del Centro Social, porque este es un colegio que le ha dado beneficios, no solo al municipio ni al departamento, sino al país en general. Hemos competido a nivel internacional y hemos dado títulos reconocibles que dan desarrollo a la parte económica y social del mismo”, señaló Vega.

Según el padre Jhon Molina, desde 2024 el colegio dejó de utilizar las dos sedes que tenía alquiladas y pasó a funcionar en un solo espacio. No obstante, esta medida no ha eliminado los gastos asociados al arrendamiento.

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La expectativa de la comunidad educativa está puesta ahora en el Concejo de Yopal, donde se tramita un proyecto para redistribuir $17.000 millones destinados al sector educativo.

La propuesta busca que una parte de esos recursos se asigne al plan parcial y a los estudios y diseños necesarios para avanzar en el proyecto de construcción de la sede del Centro Social. De acuerdo con la información entregada por los representantes, el proyecto ya superó su primer debate en comisión el pasado viernes, en el que todos los concejales votaron a favor. Ahora esperan que el segundo debate, el próximo martes, permita continuar con el trámite.

La aprobación de la redistribución presupuestal permitiría avanzar en la definición de los costos y los requerimientos técnicos del proyecto. Sin embargo, esto no significa que la construcción esté garantizada, porque también será necesario resolver la situación jurídica del terreno y completar las etapas correspondientes.