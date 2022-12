Empresarios que financiaron ‘paras’ serán amnistiados si se acogen a JEP: Santos

El presidente Juan Manuel Santos invitó a todos los que en algún momento hayan financiado grupos paramilitares o guerrilleros a que se presenten ante la Justicia Transicional, donde recibirán beneficios y evitarán problemas legales en el futuro.



“Si fueron extorsionados o financiaron, son culpables; deberán ir ante la justicia transicional para limpiar su situación y evitarse líos con la justicia en el futuro”, manifestó Santos.



Dijo que las autoridades tienen más de 12 mil folios donde aparecen empresas vinculadas por pagos ilegales, por lo que reiteró el llamado a presentarse.



“La justicia está obligada a hacer seguimiento por posibles irregularidades, es una oportunidad, podrán ser amnistiados y limpiar su situación”, añadió el mandatario.



Finalmente, dijo que habrá un trato benévolo para Farc, soldados y terceros, que pueden ser empresarios, profesores, periodistas, entre otros.



“No podemos dejar expuestos a los terceros frente a justicia ordinaria porque hizo una cosa o tal otra (…) los únicos que no podrán es los que son responsables de forma sistemática de crímenes de lesa humanidad. No he visto el primero abrazando a Mancuso para arrasar con un pueblo”, finalizó.