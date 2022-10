En 9 meses se sabrá si Zika está asociado con microcefalia y Guillain Barré: OMS

“Ni microcefalia, ni Guillain Barré, ni transmisión del Zika por relaciones sexuales están confirmados. Hay mucha especulación, no sabemos por qué hemos visto en solo algunos lugares casos de microcefalia al mismo tiempo que casos de Zika. Tiene que haber una explicación más amplia”, enfatizó Hart.



Además, añadió que solo en 9 meses se sabrá exactamente qué relación tiene el virus Zika con las otras dos enfermedades previamente mencionadas.



“Pensamos que si hacemos eficientes investigaciones, entre 6 y 9 meses tendremos que tener suficientes pruebas, por ahora no”, dijo el vocero de la Organización Mundial de la Salud.



El científico también mencionó sobre el avance del Zika alrededor del mundo y aceptó que “este virus está dándole la vuelta al globo y puede haber casos de este virus en todos los sitios donde exista el zancudo Aedes aegypti”.



“El virus en sí mismo y los síntomas que causan no son preocupantes, nunca ha matado el virus del Zika, pero lo que nos preocupa es si hay un vínculo con microcefalia y por eso estamos haciendo todo lo que podemos para comprobar o no un vínculo entre un virus y condiciones neurológicas”, comentó.



Finalmente, estimó que una vacuna contra el Zika no está garantizado pero siguen haciendo experimentos para tratar de llegar a ella.