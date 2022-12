En El Charco no hay cuerpos ni huella de combates entre disidencias: Ejército

El general Sergio Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso en Nariño, habló en Mañanas BLU sobre los supuestos enfrentamientos entre disidencias de las Farc y bandas criminales que habrían dejado seis personas muertas.



El alto oficial reveló que el pasado lunes recibieron una información que indicaba que dos grupos armados de “residuos de las Farc se habían enfrentado”.



Dijo que de inmediato “se tomó la decisión de movilizarse” hasta la zona en la que se denunciaba que había ocurrido el combate, pero al llegar al lugar no encontraron nada “ni evidencia de enfrentamientos, ni casquillos y mucho menos heridos o los cuerpos de los seis muertos que aseguraban que había”.



Agregó que, además, la comunidad manifestó que no hubo ningún tipo de enfrentamiento.



El general afirmó que se está ampliando la búsqueda a otras zonas ya que en el sitio “que fue indicado no hubo ningún tipo de combate”.



Las autoridades se han dirigido a las zonas de San José del Tapaje, una de las más boscosas en el departamento, y la Quebrada Isupi, donde también dicen las autoridades podrían estar escondidos los cuerpos.



Además, se han logrado identificar que bandas como Gente del Nuevo Orden, La Empresa, Sicarial del Pacífico, Los Negritos, Renolt, Gaula y Oliver Sinisterra han intentado ocupar territorios como Tumaco, Tibú, Puerto Asís, El Tambo, El Tarra, Sardinata, Valle del Guamuez, San Miguel, Orito y Putumayo.



Esta semana, las autoridades anunciaron que investigaban la muerte de al menos seis personas en El Charco donde, al parecer, fallecieron en un combate entre una disidencia de las Farc y una banda criminal que se disputan el control del narcotráfico en la zona.



De otro lado, Rider Pai, uno de los líderes de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, habló en Mañanas BLU sobre el asesinato de dos miembros de su comunidad en zona rural de Tumaco.



El líder indígena reveló que, según información de los familiares de los asesinados, las víctimas estaban en sus hogares cuando dos personas llegaron en un vehículo y sin mediar palabra, “los mataron”.



Dijo que aún no se tienen pistas de quién está detrás del crimen “aunque el papá ya había sufrido un atentado en octubre del año pasado”.



Este miércoles, la comunidad indígena Awá informó que dos de sus integrantes fueron asesinados en zona rural de Tumaco, Nariño. Al parecer, el hecho se dio donde días atrás se presentó el homicidio de siete campesinos y un líder comunitario de la región.



