En inauguración de juegos se chifló a Santos por su ausencia: alcalde de Cali

los Juegos Mundiales no fueron hacia él directamente sino a su ausencia.

“La gente no entendió que el presidente no vino por problemas de salud. Teníamos mucha esperanza de que viniera, estuvo en el lanzamiento y logró recursos para hacer los juegos, todos esperábamos darle el reconocimiento. La gente cuando supo que no venía se frustró, todos estamos muy agradecidos con el Gobierno”, declaró el mandatario.

A eso agregó que “vería muy bien que Santos viniera el presidente a la clausura para hacerle un reconocimiento”.

Juan Manuel Santos canceló su visita a la inauguración de los Juegos Mundiales a última hora por una bronquitis que fue atendida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En las redes sociales contradictores habían convocado un abucheo masivo a Santos durante la jornada inaugural.

Por otra parte, Guerrero destacó el comportamiento ciudadano, tanto a la entrada como al interior del evento que tuvo lugar en el estadio Pascual Guerrero. “No hubo licor, solo entusiasmo, optimismo y confiabilidad”, afirmó Guerrero sobre un espectáculo que calificó “de talla mundial”.

El alcalde divulgó que a Cali llegaron 3.600 deportistas, 700 más que los Juegos Panamericanos de 1971, hasta ahora el evento deportivo más grande que había organizado la ciudad.

Para las justas que se harán hasta el 4 de agosto se espetan 10 mil visitantes, entre deportistas, periodistas y espectadores.