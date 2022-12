En medio de la expectativa, votan candidatos a Alcaldía de Bogotá

Los cuatro principales candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Clara López y Francisco Santos, votaron entre una gran expectación ante el empate técnico que han mostrado las encuestas y que deja a tres de ellos con opciones reales de ganar.



El primero en hacerlo fue Pardo, candidato del Partido Liberal apoyado por el Partido de la U, quien acudió acompañado por el expresidente liberal César Gaviria (1990-1994) y aseguró a periodistas que Bogotá "necesita diálogo".



En este sentido agregó que la capital colombiana requiere "un alcalde que oiga, que busque oír a la gente, que busque las ideas de la gente, no un alcalde autoritario ni un alcalde que no oiga".



Preguntado acerca del delito de "trashumancia electoral" una forma de comprar votos tipificada como delito en el código penal, aseguró que no ha tenido "ninguna información que genere preocupación sobre el proceso electoral".



Peñalosa, de Equipo por Bogotá y que aparece al frente de las encuestas en empate técnico con Pardo, depositó su voto solo unos minutos después y afirmó a Efe que está "muy orgulloso" de la democracia colombiana y de sus instituciones. (Lea también: Seguridad, movilidad y educación: candidatos a Alcaldía de Bogotá responden )



"Yo tengo una gran ilusión de poder servirle a mis conciudadanos, de trabajar con todo el alma para entregar una mejor ciudad, donde vivamos mejor", agregó.



Sobre su favoritismo en las encuestas, Peñalosa, que ya fue alcalde de Bogotá entre 1998 y 2000, y derrotado en otras tres elecciones (1994, 2007 y 2011), destacó que más que expectativas tiene "la ilusión de poder ganar y de poder trabajar con todo el alma" por la gente de Bogotá.



El candidato de equipo por Bogotá acudió a su puesto de votación acompañado por el también exalcalde de la capital, Antanas Mockus, quien aseguró que espera "una participación muy alta" y una victoria de Peñalosa.



Asimismo se mostró confiado en que de las elecciones salga un "buen gobierno con colaboración de toda la ciudadanía" y agregó que el nuevo alcalde "tiene que devolver el optimismo que la ciudad tuvo en algún momento".



"La seguridad tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la cultura. Si se logra más que la gente no tire chicles al piso también lograremos que menos gente mate a otra gente", subrayó.



Por su parte, Santos, que marcha cuarto en todas las encuestas y parece que no tiene muchas posibilidades de alzarse con la victoria, se mostró confiado en poder dar la sorpresa y ganar las elecciones pese a esas malas previsiones.



"Estamos seguros que vamos a dar una gran sorpresa, que muchos van a tener que diseñar cómo realizan sus encuestas", afirmó Santos a periodistas antes de votar.



Además, pidió a los ciudadanos que voten "por las propuestas de seguridad de movilidad y de educación" que plasmó en su programa. (Vea aquí: Gobierno anuncia pago de recompensas por información sobre compra de votos )



"Estamos muy tranquilos y sabemos que en pocas horas Bogotá va a cambiar de rumbo y va a ser de la mano del Centro Democrático", concluyó.



La última en acudir a la cita con las urnas fue la candidata del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Clara López, que también fue alcaldesa encargada de Bogotá entre 2011 y 2012.



López, pidió a los bogotanos que "sigan votando por una ciudad incluyente, integralmente segura y ambientalmente sostenible" siguiendo las últimas tres administraciones de la capital, todas ellas de signo izquierdista.



La candidata del PDA está tercera en las encuestas, si bien la distancia con Peñalosa y Pardo no es demasiado amplia, por lo que tiene opciones reales de ganar.



Casi 34 millones de colombianos están llamados hoy a votar para la elección de 1.101 alcaldes, 32 gobernadores y órganos legislativos locales y regionales.



Según el Gobierno, estas elecciones serán de las más pacíficas que recuerde el país en parte por los avances en las negociaciones de paz que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) celebran en Cuba desde hace casi tres años. EFE