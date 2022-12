En medio de polémica, Farc realizan homenaje a 'Mono Jojoy'

Los miembros de las Farc realizaron este viernes un homenaje al excomandante del bloque oriental de esa organización, Jorge Briceño, alias el ‘Mono Jojoy’, en el sur de Bogotá.



El homenaje se desarrolló en el cementerio El Apogeo, en donde reposan los restos del hombre, considerado uno de los más sanguinarios del grupo subversivo.

Esta lápida fue instalada en la tumba del Mono Jojoy, de parte de sus "Camaradas". pic.twitter.com/W7IUCbaQhs — NC Noticias (@NCprensa) September 22, 2017

En entrevista con BLU Radio, alias ‘Andrés París dijo que la polémica no es justa con quienes cayeron en combate.

“La polémica nos retrotrae y nos ubica y nos pone en una matriz belicista que no es justa con quienes cayeron en combate. Si no hubiera sido por esa etapa de confrontación no estaríamos viviendo en la primavera de la paz y la reconciliación. Para nosotros, él es el Che Guevara colombiano”, expresó.

Agregó que ‘Mono Jojoy’ es un revolucionario en todo el sentido de la palabra y calificó de irresponsables las afirmaciones que comparan las actuaciones del guerrillero con los ‘campos de concentración’ de la Segunda Guerra Mundial.



El ‘Mono Jojoy’ es recordado por los campos de concentración en los que estuvieron secuestrados cientos de miembros del Ejército y la fuerza pública, que en su momento fueron condenados por los organismos internacionales.



En uno de esos campos de concentración murió el capitán Julián Guevara.

