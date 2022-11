En plena clase, profesor de La Sabana dice que ser homosexual es una enfermedad

BLU Radio conoció tres audios en los que se escucha al profesor Gabriel Mora-Restrepo, docente de Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, afirmar que la homosexualidad es una enfermedad.

En la primera grabación, el docente asegura, incluso, que ya hay psiquiatras que ayudan a tratar a los homosexuales.

“Cuentan esto y muchas más cosas de lo que pasó en la APA (American Psychiatric Association) para sacar al homosexualismo de las enfermedades, del diccionario de las enfermedades. ….Les toca fundar una nueva organización aparte de la APA, que se llama NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality), que es la parte de los psiquiatras norteamericanos dedicados a la terapia homosexual, terapia psiquiátrica psicológica para sanar una cantidad de heridas que tienen por dentro”, dice.

Durante su cátedra, Derecho Constitucional, el profesor manifiesta que los homosexuales guardan profundo silencio sobre sus prácticas sexuales.

En el tercer audio, el profesor asegura en forma irónica que hay que tratarlos con amor y respeto porque si bien es una enfermedad, les duele que les digan enfermos.

“Busquen la organización NARTH esa fue la que se desvió, esa fue la que se separó de la APA. Cuentan la historia, cuentan la otra vía. Esto no se lo van a contar a ustedes El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía, Semana, El colombiano porque no les interesa. Esto no se puede saber ….Ha sido siempre con mucha tranquilidad, con mucho respeto y sobre todo con mucho amor hacía la gente homosexual,porque si es verdad que es una enfermedad, como lo es, por lo menos en la mayoría de casos, muchos no son reconocidos, ni ellos mismo los reconocen, les duele que uno les diga que están enfermos”, dice la grabación.

Los estudiantes, en diálogo con BLU Radio, aseguraron que no es el único profesor a tratar como enfermos a los homosexuales, sino por lo menos tres que lo hacen en cátedras, clases y seminarios.

Aunque se desconoce cuál es la fecha de la grabación, los estudiantes afirman que esta fue grabada recientemente.