En pocos días, EE.UU. anunciará si Cuba deja lista de apoyo al terrorismo

Obama, tomará una decisión “en los próximos días” sobre la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, lo que permitiría levantar una serie de sanciones a la isla, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.



Earnest aseguró que es probable que Obama tome una decisión “en los próximos días” sobre la recomendación que le ha enviado su secretario de Estado, John Kerry, sobre si Cuba debe salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora anualmente el Departamento de Estado.



Cuba reclama su salida de ésta, en la que aparece cada año desde 1982 y que supone la imposición de sanciones como la prohibición de la venta de armas y de ayuda económica. Vea también: Queremos quitar la excusa de que represión en Cuba es culpa de EEUU: Casa Blanca



Aunque el Gobierno cubano no lo considera una condición previa para retomar las relaciones bilaterales con EU y reabrir las embajadas en las respectivas capitales, sí ha dejado claro que estima muy importante su eliminación del listado, donde actualmente comparte espacio únicamente con Irán, Sudán y Siria. De ser removida, se sumaría a Iraq, Libia, Corea del Norte y Yemen, quienes antes figuraron en la misma.



Las razones estadounidenses para mantener hasta ahora a Cuba en la lista han sido su presunta acogida a miembros de la organización terrorista vasca ETA y de las FARC, además de a algunos fugitivos de la justicia estadounidense. Vea también: Encuentro Obama-Castro no acabará la dictadura en Cuba: Carlos Alberto Montaner



Para sacar a Cuba de la lista, Washington debe llegar a la conclusión de que “durante los últimos seis meses” el país no se ha implicado “en el apoyo, asistencia o complicidad de actos terroristas internacionales”, según explicó recientemente Kerry.