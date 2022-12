Encapuchados armados golpearon a integrante de Farc en Bogotá

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, denunció este martes que en Ciudad Bolívar, dos hombres encapuchados con ametralladoras agredieron y amenazaron a Leidy Johana Poblador, integrante de esa organización.

A Poblador le habrían mostrado fotos de varios miembros de este grupo político que serían objeto de agresión.

"Fui agredida por tres personas, dos hombres y una mujer, a las 1130 de la noche me golpearon, brutalmente. Me mostraron fotos de compañeros tendría que decir bastantes. Me decían un montón de cosas", explicó.

Se debe resaltar cerca del lugar en donde fue agredida Poblador, se llevará a cabo el lanzamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Londoño Timochenko este 27 de enero.

Ante este hecho, la Farc pidió garantías de seguridad para que sus integrantes puedan participar en política tal y como fue pactado en La Habana.

