Enrique Peñalosa quedaría inhabilitado para ser candidato por doble militancia

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral prefieren no dar declaraciones públicas, pues quedarían inhabilitados al momento de que eventualmente tengan que estudiar una demanda contra Enrique Peñalosa por lo que podría ser un caso de doble militancia.



Sin embargo, fuentes del tribunal electoral explicaron que lo que la ley establece es que para ser candidato a un cargo público la persona debe retirarse de la colectividad mínimo 12 meses antes, caso que no sería el del exalcalde. Lea también: Peñalosa no descarta lanzarse a la Alcaldía de Bogotá con firmas



De ser así, Peñalosa quedaría impedido para aspirar a la Alcaldía de Bogotá por otro partido diferente a la Alianza Verde, teniendo en cuenta todas las normas vigentes que prohíben la doble militancia.



Al parecer ni siquiera por firmas podría presentarse. De esta forma, el CNE quedaría a la espera de que alguien radique una demanda exponiendo estos motivos y el tribunal entraría a decidir sobre este caso.