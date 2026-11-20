Colombia inició este 19 de noviembre una nueva fase de control estatal sobre su industria extractiva con la entrada en vigencia del registro obligatorio en la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM). La medida, regulada por la Resolución 3824 de 2025 de la Agencia Nacional de Minería (ANM), busca combatir la comercialización ilegal en un sector estratégico cuyos once principales productos sumaron exportaciones por US$9.765 millones FOB entre enero y agosto de 2026, equivalentes al 26,5 % de las ventas externas del país.

En esta primera etapa, la obligación recae sobre los títulos de gran minería y los Proyectos de Interés Nacional, incluyendo operaciones de carbón en Cesar y La Guajira, níquel en Córdoba, y oro en Antioquia y Caldas. Las compañías deberán reportar de manera verificable cada movimiento de compra, venta, transformación y salida de recursos desde su extracción hasta su destino final.

Cuerpo de minero rescatado por los bomberos en Bucaramanga // Suministrada

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Para cumplir con la normativa, las empresas deben conectarse con la plataforma oficial mediante un Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales (OTTM), pudiendo elegir entre el sistema público de la ANM u operadores privados habilitados como AutenTIC, firma especializada en identidad digital, firma electrónica y validación KYC.

“La trazabilidad minera representa un cambio importante para Colombia porque permitirá fortalecer el control sobre la procedencia y comercialización de los minerales. El desafío consiste en incorporar tecnología que facilite los procesos y garantice que cada transacción quede registrada por una persona plenamente identificada, con validez jurídica”, explicó Luis Miguel González, director general de AutenTIC.



La implementación continuará de forma escalonada: el 15 de enero de 2027 iniciará el registro de compras a mineros de subsistencia, el 18 de febrero ingresará la mediana minería y, finalmente, en 2028 se incorporarán la pequeña minería y los procesos de formalización.