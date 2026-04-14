Entre 2024 y 2025, 793.000 personas salieron de la condición de pobreza multidimensional

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2025 bajó de 11,5 % a 9,9 %, una cifra históricamente baja, lo que representa que 793.000 personas salieron de la pobreza multidimensional.

Por regiones, en 2025 las de mayor incidencia de la pobreza multidimensional fueron Orinoquía-Amazonía (18,2 %), Caribe (17,9 %) y Pacífica (9,7 %).

Blu Radio Foto: BLU Radio

Mientras que las más bajas se presentaron en: Central (9,3 %) y Oriental (7,4 %). Bogotá: 2,2 %, la menor incidencia del país, con una reducción estadísticamente significativa de -3,2 p.p.

Frente a 2024, ninguna región presentó aumentos; por el contrario, se registran reducciones en todas.



Billetes sobre una mesa. Foto. Blu Radio.

Según el Dane, en 2025, la incidencia de pobreza multidimensional en los hogares donde al menos un miembro se reconoce como venezolano y ha residido durante un año en el municipio fue del 32,9 %.

En los hogares con al menos un miembro venezolano con una residencia de cinco años en el mismo municipio, la incidencia fue del 26,2 %. En comparación, para el total nacional, la incidencia se ubicó en 9,9 %.