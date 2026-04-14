Entre 2024 y 2025, 793.000 personas salieron de la condición de pobreza multidimensional

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2025 bajó de 11,5 % a 9,9 %, una cifra históricamente baja, lo que representa que 793.000 personas salieron de la pobreza multidimensional.
Por regiones, en 2025 las de mayor incidencia de la pobreza multidimensional fueron Orinoquía-Amazonía (18,2 %), Caribe (17,9 %) y Pacífica (9,7 %).
Mientras que las más bajas se presentaron en: Central (9,3 %) y Oriental (7,4 %). Bogotá: 2,2 %, la menor incidencia del país, con una reducción estadísticamente significativa de -3,2 p.p.
Frente a 2024, ninguna región presentó aumentos; por el contrario, se registran reducciones en todas.
Según el Dane, en 2025, la incidencia de pobreza multidimensional en los hogares donde al menos un miembro se reconoce como venezolano y ha residido durante un año en el municipio fue del 32,9 %.
En los hogares con al menos un miembro venezolano con una residencia de cinco años en el mismo municipio, la incidencia fue del 26,2 %. En comparación, para el total nacional, la incidencia se ubicó en 9,9 %.