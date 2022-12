Entre incautadas y entregadas, las armas de las Farc suman unas 50 mil: Santos

En entrevista con BLU Radio, el presidente Juan Manuel Santos, dijo que si se suman las armas que durante muchos años se le incautaron a las Farc, en total estas suman unas 50 mil, un tema que ha sido ampliamente criticado por la oposición al proceso de paz.



“Se les olvida que llevamos muchos años incautando armas a las Farc, que llevamos muchos años recibiendo desmovilizados de las Farc con armas. (…) En los últimos años se les incautó 13.467; armas que entregaron los desmovilizados, casi 3.700; antes de 2010, 25 mil. Si usted le suma el proceso de paz y las que entregaron, que son 7.200 más las 800 que tienen para brindar seguridad en zonas veredales, eso suma más de 50 mil”, explicó el primer mandatario.



Sobre el trino, de marzo de 2017, en el que él afirma que las armas de las Farc serían 14 mil, el presidente dijo que se trató de una cifra equivocada que posteriormente se cambió.



“Esos son los argumentos que utilizan para tratar de descalificar los hechos. El Ministerio de Defensa, inicialmente dio esa cifra, pero después se corrigió. La oposición utiliza esas cosas a su conveniencia”, expresó.



El jefe de Estado también se refirió a los bienes de las Farc y al respecto dijo que lo acordado es claro en cuanto si no los entregan estos serán incautados.



Sobre la impopularidad que reflejan las encuestas, el presidente señaló que sabía desde un principio que sentarse a dialogar con las Farc no era una decisión que lo favoreciera políticamente.



“La gente no iba a entender que después de ser exitoso en la guerra me sentara con los antiguos enemigos para pactar la paz. Sabía que eso iba a tener un costo político muy alto”, expresó.





La lucha por el poder saca lo peor de la condición humana: Santos al exministro Juan Carlos Pinzón



El presidente respondió así a las recientes declaraciones del exembajador de Colombia en Washington, quien puso en duda que este grupo guerrillero entregara la totalidad de las armas y pidió mayor transparencia al Gobierno Nacional.



“Los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana”, enfatizó.



La alianza Uribe-Pastrana la veo con tristeza

El presidente también dijo que la alianza entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana la ve con mucha tristeza porque “tiene de todo, menos de santa”.



“Esa alianza está movida por sentimientos negativos que ojalá podamos erradicar de los corazones de los colombianos: el odio, los celos y el egoísmo”, dijo.



Santos reiteró que gracias a Uribe se hizo reelegir porque su oposición a la paz lo impulsó para tomar esa decisión.



Hay dificultades para mantener la Unidad Nacional en el Congreso

El primer mandatario admitió dificultades para mantener la Unidad Nacional en el Congreso de la República, pero enfatizó que lo más importante son los resultados.



“Los resultados los vamos a ver en este último año y uno de los objetivos es mostrar lo que hemos hecho en estos siete años.

La Unidad Nacional comienza a resquebrajarse por las elecciones, porque cada uno tendrá su propio candidato. Mantener la coalición será difícil”, expresó.



Sin embargo, Santos se mostró confiado en que puedan “pasar las leyes” para cumplirle al país.





Hay que buscar el diálogo para que la solución a la crisis venezolana sea negociada

Santos también dijo que al país no le conviene que la violencia que vive Venezuela escale a Colombia y por eso reiteró su invitación al diálogo.





