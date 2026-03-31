Erradicación de cultivos de coca sigue en mínimos históricos: solo 661 hectáreas entre enero-febrero

La erradicación manual de cultivos de coca en Colombia continúa en niveles históricamente bajos. De acuerdo con cifras oficiales del sector Defensa, entre enero y febrero de 2026 solo se han erradicado 661 hectáreas, una de las cifras más reducidas de los últimos años.

Para el mismo lapso de 2025, se habían erradicado apenas 167 hectáreas, lo que representa un aumento porcentual en 2026, pero que en términos estructurales sigue muy por debajo de los niveles históricos del país.

Cultivos de hoja de coca Foto: Instagram alianza coca para la paz

El comportamiento anual confirma la tendencia a la baja: mientras en 2020 se superaron las 130.000 hectáreas erradicadas, en los años posteriores la cifra ha descendido de forma sostenida, con una caída marcada desde 2022.

En el comparativo mensual, febrero de 2026 (574) registra un repunte frente a enero (88), pero los niveles siguen siendo bajos frente a años anteriores, cuando la erradicación mensual superaba ampliamente las mil hectáreas en varios periodos.



Erradicación de cultivos de coca. Blu radio.

Estas cifras, provenientes de reportes del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, continúan reflejando un cambio significativo en la dinámica de la lucha contra los cultivos ilícitos, en medio de debates sobre la política antidrogas y las estrategias de intervención en el territorio.

Aunque hay un leve incremento frente a las hectáreas erradicadas en 2025, el país sigue muy lejos de los picos históricos, consolidando un escenario en el que la erradicación manual permanece en mínimos.