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Blu Radio  / Nación  / Erradicación de cultivos de coca sigue en mínimos históricos: solo 661 hectáreas entre enero-febrero

Erradicación de cultivos de coca sigue en mínimos históricos: solo 661 hectáreas entre enero-febrero

Las cifras preliminares muestran una drástica caída frente a años anteriores, consolidando uno de los niveles más bajos de erradicación manual en la última década.

Un agricultor de coca trabaja en un cultivo de coca en el Cañón de Micay, una zona montañosa y bastión del Estado Mayor Central (EMC) en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, el 25 de marzo de 2024.
Un agricultor de coca trabaja en un cultivo de coca en el Cañón de Micay, una zona montañosa y bastión del Estado Mayor Central (EMC) en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, el 25 de marzo de 2024.
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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