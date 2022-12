Es bueno dar "palmadas en el traste" a niños para disciplinarlos: papa Francisco

En entrevista con un medio de comunicación argentino , el papa Francisco afirmó estar de acuerdo con los padres que dan "dos o tres palmadas en el traste” a sus hijos a la hora de disciplinarlos, recordando una anécdota de su infancia (Lea también: Papa Francisco pidió oración por tragedia en Salgar, Antioquia ).

En la conversación, el sumo pontífice recordó un episodio de su niñez que ya había dado a conocer la Plaza de San Pedro cuando relató algunos detalles de una paliza que le propinaron sus padres: "yo estaba en la preadolescencia, tenía unos 10 u 11 años, y la maestra no recuerdo qué dijo y yo largué un término que no correspondía. Y me escuchó. Cuando salimos al recreo me dijo: ‘Eso no se dice, así que te voy a mandar una nota para que venga tu mamá mañana’", indicó.

“Nunca le den un cachetazo en la cara a un chico porque la cara es sagrada, pero dos o tres palmadas en el traste no vienen mal", añadió el líder religioso.