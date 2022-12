¿Es costoso pagar $247 por minuto en una llamada desde la cárcel?

A través de una carta, dirigida al director de Mañanas BLU, Néstor Morales,De acuerdo con la carta, el costo por minuto es de 247 pesos, algo que, según la denuncia, afecta duramente a sus familiares.BLU Radio contactó a Ruby Rengifo, presidenta de Prepacol,

la empresa encargada de la telefonía en el sistema carcelario, quien dijo que la tarifa se basa en los contratos y no es la compañía la que la determina.

“Esa es la tarifa que se debe cobrar. No se trata de un teléfono público., el cual debe tener debe contener herramientas y controles tendientes a garantizar la seguridad y la no comisión de delitos”, dijo.En ese sentido, Rengifo manifestó que no se trata de una llamada normal, como la que hace cualquier ciudadano en la calle.“Es una tarifa justa para las labores que se desarrollan.

