“Es irresponsable e ilegal”: Andeg sobre propuesta del presidente Petro de liquidar Air-e

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara su intención de liquidar Air-e para integrar sus activos a una nueva empresa pública, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, aseguró que la medida sería "irresponsable e ilegal" y alertó sobre posibles afectaciones para más de 1,3 millones de usuarios.

“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña. El programa Colombia Solar, que ya arrancó en Barranquilla, donde estuve personalmente en su arranque barrial, tiene 8 billones de presupuesto aprobado en vigencias futuras, listo para extenderse en el Caribe”, indicó el mandatario a través de su cuenta de X.

Ante esto, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó el anuncio como un "acto irresponsable e ilegal" y advirtió que una eventual liquidación podría generar graves consecuencias para la prestación del servicio.

"Al momento de iniciar el acto de liquidación de la compañía Air-e, no puede continuar prestando el servicio, ni comprando energía, ni vendiendo energía a los usuarios, ni facturando", afirmó el dirigente gremial.



Según Castañeda, el principal problema es que actualmente no existe un operador listo para asumir la operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Por lo que aseguró que ‘el Gobierno estaría condenando’ a tres departamentos y a más de 1,3 millones de personas a estar apagados al momento de la liquidación.

“Al momento de hoy, el Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga las características y la idoneidad suficientes para prestar el servicio a estos tres departamentos”, indicó.

Frente a la posibilidad de que una empresa estatal asuma la operación, Castañeda sostuvo que ninguna cuenta con la capacidad financiera necesaria. De acuerdo con la información proporcionada por el gremio, las empresas distribuidoras de energía del Estado son pequeñas y no tienen ni el músculo financiero ni la capacidad para asumir una compañía que hoy está perdiendo entre 150 mil y 200 mil millones de pesos mensuales.

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El dirigente también cuestionó el impacto que tendría la medida sobre las deudas acumuladas por Air-e con el sector eléctrico. De acuerdo con sus cifras, la empresa adeuda cerca de 2,5 billones de pesos a generadores, transmisores y otros actores de la cadena.

"Una liquidación básicamente es hacerle conejo a todos los acreedores. Estaría enviando el mensaje de que se liquida una compañía, no se honran las deudas y estas quedan congeladas en el tiempo", explicó Castañeda.

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Por su parte, aseguró que esa situación pondría en riesgo la estabilidad financiera del sector en momentos en que el país enfrenta los desafíos asociados al fenómeno de El Niño, por lo que pidió mantener la intervención de Air-e y destinar recursos para normalizar su situación financiera.

Finalmente, Alejandro Castañeda aseguró que lo más conveniente es que el Gobierno y la Superintendencia destinen los recursos que no han querido aportar en 21 meses para que la compañía se ponga al día con el sector y así evitar un posible apagón generalizado en Colombia.

