Es una decisión soberana: embajador de Francia por compra de aviones de combate a Suecia

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, se refirió desde Cartagena al anuncio del presidente Gustavo Petro de adquirir aviones de combate suecos Saab 39 Gripen para remplazar a los veteranos Kfir, lo que deja por fuera de este panorama las negociaciones con sociedad francesa Dassault.

El diplomático francés señaló que esta es una “decisión soberana”, que no afecta la cooperación a largo plazo entre ambos países.

“Hemos recibido una información, como ustedes, que Colombia había decidido comprar, adquirir los aviones suecos de Gripen. Es la decisión soberana de Colombia, no tengo nada que comentar, Suecia, de cualquier manera, es un país aliado de Francia , somos miembros de la OTAN juntos, Colombia decidió comprar esos aviones, para nosotros no hay problemas particulares y no disminuye nuestra voluntad de reforzar nuestra cooperación estratégica a largo plazo con Colombia”, detalló el embajador Itté.

Un avión de combate Saab JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea Sueca Foto: AFP

Durante su paso por Cartagena, en donde le dio la bienvenida a la misión ‘Juana de Arco’ con la que la Armada Francesa, culmina el proceso de formación de sus cadenas. El embajador indicó que, por el momento, no conoce acerca de una contraoferta por parte de Dassault, sin embargo, dejó claro que mantienen disposición a negociar.

“Estamos siempre dispuestos y la sociedad francesa Dassault continua naturalmente a presentar su oferta y si las autoridades colombianas deciden contactar Dassault y lo necesitan, estaremos naturalmente a disposición, pero hasta ahora, y por el momento, hemos notado la decisión de Colombia de comprar los Gripen. Es una decisión totalmente soberana de Colombia, pero estamos siempre a disposición sí en algún momento las autoridades colombianas deciden retomar las conversaciones para comprar los Rafale”, sostuvo.

Los aviones Kfir, de origen israelí, han sido la columna vertebral de la Fuerza Aérea Colombiana durante décadas, pero su antigüedad y alto costo de mantenimiento hicieron necesaria su sustitución.