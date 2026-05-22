Es una guerra entre hermanos por territorio: alcalde de Silvia por choque de indígenas Misak y Nasa

El municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, atraviesa una grave crisis humanitaria tras los violentos choques entre las comunidades indígenas Misak y Nasa por la disputa de tierras en el corregimiento de Alto Méndez.

El alcalde de la localidad, Juan Carlos López, confirmó en entrevista para Mañanas Blu un saldo parcial de seis personas fallecidas y más de 65 heridos, aunque cifras del Gobierno Nacional sugieren que el número de lesionados podría llegar a los 100.Según el mandatario local, la violencia es el resultado de una "problemática de muchísimos años" relacionada con diferencias territoriales.

López detalló que las víctimas fatales pertenecen a ambos bandos:

"Cuatro personas de la comunidad Misak y dos personas de la comunidad Nasa del resguardo de Pitayó", indicó.



El conflicto se intensificó desde el pasado mes de diciembre, cuando la comunidad Nasa realizó lo que denominan un "posicionamiento" en el territorio, desencadenando reclamos por parte de los Misak, quienes también manifiestan derechos sobre esos predios.

A pesar de que las autoridades locales advirtieron sobre el riesgo desde hace meses, las mesas de diálogo recientes no han dado frutos.

"Tristemente, sin poder llegar a puntos de acuerdo, se presentaron las situaciones de enfrentamientos en el día de ayer", lamentó el alcalde.

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Ante la escalada de violencia, el alcalde López hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, señalando que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior son los entes competentes para dirimir este diferendo.

"Son quienes tienen la responsabilidad y las competencias para resolver estas diferencias de las dos comunidades", enfatizó el mandatario, quien además confirmó la instalación de un puesto de mando unificado para buscar una resolución al conflicto.

Finalmente, frente a las versiones que sugieren la infiltración de grupos criminales en la disputa, López se mantuvo cauteloso:

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"Lo que conozco en este momento es que tenemos a dos comunidades nuestras, dos comunidades indígenas hermanas, enfrentadas por una situación de diferencias territoriales".

Por ahora, la zona permanece bajo vigilancia institucional a la espera de una intervención definitiva que ponga fin al derramamiento de sangre.

Escuche la entrevista: