“Es una muerte accidental”: Policía sobre niños que fallecieron dentro de un congelador en el Meta

La investigación sobre la muerte de dos menores de edad en el municipio de Vistahermosa, en el Meta, hallados dentro de un congelador sin vida, avanza, según indicó en diálogo con Blu Radio el comandante de la Policía del Meta, coronel Nelson Zambrano.

Según las autoridades, hasta el momento las pruebas obtenidas dan cuenta que se trató de un desafortunado accidente que cobró la vida de los menores.

“Esto tiene un proceso investigativo, es un hecho muy lamentable. Hasta el momento, como Policía Nacional, podemos decir que es una muerte accidental de acuerdo a los elementos materiales de prueba que tenemos hasta el momento, pero la investigación continuará. En este momento es un hecho accidental, lamentamos lo sucedido”, señaló el coronel Zambrano.

Al parecer, este lamentable hecho se originó cuando los padres de los menores salieron al supermercado y, al volver, los niños intentaron esconderse a manera de juego, quedando atrapados en el congelador, de donde no pudieron salir.