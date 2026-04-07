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Blu Radio  / Nación  / Alcalde de Vista Hermosa da detalles de muerte de hermanos de 5 y 8 años hallados en un congelador

Alcalde de Vista Hermosa da detalles de muerte de hermanos de 5 y 8 años hallados en un congelador

El alcalde reveló que la familia tenía un negocio de venta de hielo en su casa, por lo que contaban con dos congeladores. Uno de ellos estaba con la tapa arriba cuando se fueron.

Esto dijo el papá de los hermanos de 5 y 8 años encontrados en un congelador en el Meta
Esto dijo el papá de los hermanos de 5 y 8 años encontrados en un congelador en el Meta
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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