Alcalde de Vista Hermosa da detalles de muerte de hermanos de 5 y 8 años hallados en un congelador

El departamento del Meta sigue consternado por la muerte de dos hermanos el pasado Sábado Santo, 4 de abril, identificados como Darien y Saori Guevara Till, de 4 y 9 años, al interior de su vivienda en el municipio de Vista Hermosa.

Aunque aún no se conocen las causas de la muerte de los menores, la Alcaldía del municipio dio a conocer, a través de un comunicado, que los niños fueron hallados al interior de un congelador luego de que sus padres salieran a realizar unas diligencias.

En el comunicado, la Alcaldía expresó que: “De acuerdo con la información preliminar, los padres de los menores habrían salido de su residencia en horas de la noche, dejando a los niños solos. Al regresar y no encontrarlos, iniciaron su búsqueda, hallándolos al interior de un refrigerador sin signos vitales”.

Añadieron que, al ser hallados, los llevaron de emergencia al hospital, donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlos, los menores ya no tenían signos vitales.



En entrevista con Noticias Caracol, Juan Gómez, alcalde del municipio, expresó que ese sábado llegaron al hospital dos padres de familia con sus hijos sin vida. Según el mandatario, los padres dijeron que habían salido de su casa a hacer “diligencias de mercado” y que los niños estuvieron solos por aproximadamente una hora.

“Manifiestan ellos que tenían la costumbre de jugar a las escondidas con los niños, que ellos se escondían y luego los buscaban. Ese día, al ver que no estaban, empezaron a buscarlos por la casa y no los encontraban”, informó sobre lo que expresaron los padres.

Gómez reveló que la familia tenía un negocio de venta de hielo en su casa, por lo que contaban con dos congeladores. Uno de ellos estaba con la tapa arriba, pero al iniciar la búsqueda notaron que el otro congelador estaba cerrado. Cabe recordar que este congelador estaba desconectado, ya que no se encontraba en uso.

Esto dijo el papá de los hermanos de 5 y 8 años encontrados en un congelador en el Meta: "Un juego" Foto: Noticias Caracol

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Al abrir la tapa, encontraron a los niños sin vida. “Al parecer, los menores habrían entrado a jugar dentro del congelador y la tapa se cerró. No se sabe si no pudieron abrirla en ese momento. Los niños, prácticamente, murieron asfixiados, según lo que manifiestan los padres en este caso que entristece al municipio”, añadió.

Actualmente, los cuerpos de los niños se encuentran en Medicina Legal, donde se espera determinar con exactitud las causas de la muerte, lo que definirá qué pasará con los padres y si tuvieron alguna responsabilidad.

“Él me manifiesta que la intención de ellos es llevarlos hacia La Guajira, porque es allá donde está la familia de la mamá. Están esperando que Medicina Legal entregue el dictamen y que la Fiscalía determine si se entregan los cuerpos a los padres. De ser así, los niños serían trasladados a La Guajira para sus honras fúnebres”, añadió el alcalde, quien precisó que los padres no tienen antecedentes por maltrato ni se evidencian signos de violencia.