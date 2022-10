Escuché los tres tiros que mataron a Gaitán: historiador Plinio Mendoza

El escritor e historiador de ‘El Bogotazo’ Plinio Apuleyo Mendoza habló en El Radar de Blu Radio sobre cómo vivió este hecho histórico de la capital colombiana tras el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán.

“Mi papá era un estrecho amigo de Gaitán, yo trabajaba en su oficina, era un muchacho de 16 años, entonces mi padre fue a almorzar con Gaitán y me dijo que me fuera para la casa, pero no lo hice y me quedé en la Carrera Séptima en donde escuché los tres tiros que mataron a Gaitán”, dijo.

“Bajé corriendo porque pensé que había sido mi padre y fui el primero que llegó a ver el cuerpo de Gaitán y que ya había sido detenido Juan Roa Sierra (quién habría asesinado al líder) por la Policía”, añadió.

De igual forma, Mendoza mencionó salió en diario El Tiempo de aquella época como uno de los primeros en ver la caída del líder Gaitán.



“La primera vez que vi mi nombre fue en el periódico El Tiempo y aparecí como el primer testigo o el primer colombiano que se acercó al sitio donde estaba el cuerpo de Gaitán”, resaltó.