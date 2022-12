España pide tratamiento global de migración en la ONU y conjunto en la UE

a nivel de la Unión Europea (UE) y "global" en las Naciones Unidas, donde España prevé impulsar una declaración como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.



"Hay un cúmulo de circunstancias que aconsejan un tratamiento global en Naciones Unidas y un tratamiento conjunto en la Unión Europea", indicó García-Margallo a la prensa a su llegada a un Conejo de Exteriores de la UE, que de forma extraordinaria abordará esta tarde con los titulares de Interior el último naufragio en el Mediterráneo de un barco con 700 migrantes a bordo. Vea también: UE organizará cumbre extraordinaria por naufragio de inmigrantes en Mediterráneo



"Esto no es un fenómeno que pueda solucionar un país por poderoso que sea. Esto es un tema europeo en el que todos los europeos tienen que arrimar el hombro", declaró.



García-Margallo señaló que a nivel de la ONU Italia ha pedido a España "que estudiemos una declaración del Consejo de Seguridad, que esperamos hacer esta misma tarde, y estamos explorando la posibilidad de hacer también una declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas".



"El asunto es lo suficientemente serio, grave y global como para que sean los órganos competentes de Naciones Unidas los que ataquen un fenómeno que está afectando a la paz y la estabilidad en el Mediterráneo y en todo el mundo", aseveró. Vea también: Iniciativa daría ciudadanía a 8.8 millones de inmigrantes en EE.UU.



Abogó por hacer "lo que haga falta para acabar con unas tragedias que la humanidad, en el año 2015, no puede tolerar impasible", y no descartó incluso la convocatoria de un Consejo Europeo extraordinario que podría tener lugar en Bruselas este jueves, según fuentes comunitarias.



"Esto tiene que conmover a toda la humanidad y toda la humanidad tenemos que adoptar las medidas que sean necesarias a largo plazo", indicó, y pidió "hacer lo posible y lo imposible".



Según García-Margallo, "si las causas son la pobreza, la inestabilidad, la guerra y la intolerancia, habrá que atacar esos fenómenos".



"El desarrollo de los países de origen y en los de tránsito, eso son medidas más a largo plazo. A medio plazo, evitar que esto se vaya reproduciendo", apuntó. Vea también: Unos 700 inmigrantes desaparecidos en un naufragio en el Mediterráneo



Asimismo, alertó de que en "los meses que vienen, en que el tiempo y las condiciones de la mar mejoran, podemos asistir a tragedias cotidianas", y señaló que "ya están utilizando barcos de una dimensión como para saber que salen de puerto, ya no son pateras que salen de una playa".



García-Margallo indicó que la situación en Libia, Siria o Irak es de "enorme inestabilidad política que se traduce muchas veces en conflictos bélicos abiertos".



"Libia ha sido la preocupación número uno del Gobierno español", que ha dado "la voz de alerta" de que "es un fenómeno que puede contagiar a todo el norte de África" y puede tener consecuencias como la "migración masiva de gente desde Libia huyendo de la guerra o a través de Libia aprovechando que no hay ningún Estado que controle los flujos del resto de África".



