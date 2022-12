Especial: Hospitales en Santander y Tolima han suspendido servicios a usuarios

En Santander la deuda que las EPS tienen con la red hospitalaria asciende a 174 mil millones de pesos. La situación más crítica se presenta en los hospitales del Magdalena Medio en Barrancabermeja y el Universitario en Bucaramanga.

Publicidad

La secretaria de Salud de Santander, Alix Porras, aseguró que en la mayoría de centros asistenciales han tenido que suspender servicios a los usuarios.

“La mayor preocupación ha sido con Caprecom que si bien es una EPS pública es con la que cual más dificultad se tiene. Si bien se ha dicho que se van a liberar algunos recursos para compra de cartera es también importante que las EPS consignen las deudas con los diferentes hospitales”, indicó Porras.

Publicidad

Los usuarios por su parte reclaman soluciones. Todos los días se conocen casos de personas que requieren urgentes procedimientos quirúrgicos y tratamientos de enfermedades costosas.

Publicidad

“Necesito un procedimiento para el colon, es prioritario. El 2 de junio pasé para que me aprobaran la orden y no me la han dado”, comentó una paciente. Mientras tanto, otra mujer de tercera edad dijo que “desde hace seis meses estoy bregando para que me atiendan a una cirugía que tengo urgente en el corazón”.

Ante la crisis hospitalaria, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, le pidió al Ministerio que se creen herramientas para obligar a las EPS a cancelar las deudas con los hospitales.

Publicidad

“Vemos que no se han presentado las herramientas necesarias para obligar a las EPS para que paguen oportunamente y no vemos una respuesta para los santandereanos y para los colombianos por parte del ministro”, señaló.

Publicidad

Por esta situación, en las últimas semanas se han suspendido los servicios médicos a 120 mil usuarios de cuatro de las EPS que funcionan en Santander.

Entre tanto, en Ibagué prácticamente no están quedando salas de urgencias. Si alguien se enferma las únicas urgencias que regularmente atienden es SaludCoop o Nuestra Señora del Rosario pero deben esperar unas cinco u ocho horas para ser atendidos.

Publicidad

Después de 68 años de historia, la Clínica Minerva de Ibagué cerró sus puertas. Las EPS la quebraron al punto de que la entidad dejó de percibir 17 mil millones de pesos y la liquidación de las EPS no tuvieron en cuenta las deudas con la entidad.

Publicidad

“Empleados de la Clínica Minerva tenemos muy pocas opciones de trabajo porque la crisis de la salud es una crisis del país, quedamos sin empleo”, expresó Jackeline Vargas, una de las empleadas que se quedó sin trabajo.

Por su parte, Manuel Toro, quien prestó sus servicios en la clínica, manifestó que “nunca nos pasaron una carta de despido, y hoy no nos dejaron entrar, aquí estamos con los compañeros mirando qué medidas vamos a tomar”.

Publicidad

El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, pidió replantear al Ministerio de Salud las políticas respecto a las EPS.

Publicidad

“Hemos venidos superando el problema y hemos atendido con 30 mil millones de pesos y el apoyo del gobierno departamental, pero debió haberse dado un mayor esfuerzo para que la clínica no fuera cerrada”, dijo Delgado.

El concejal de Ibagué, Jorge Bolívar, culpa de todo al Gobierno Nacional. “¿Qué hacemos para recuperar los mil millones de pesos que perdió la Clínica Minerva por la orden de liquidación que ellos dieron de la EPS Golden Group, la EPS Confenalco, 400 millones de pesos?”, denunció.

Publicidad

El hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué es el cuarto mejor del país y has estado también ad portas de ser cerrado.

Publicidad

Carlos Gómez les da posada en su fundación a enfermos de cáncer de Tolima que tienen que ir a Ibagué a quimioterapias y advierte que “cada día estamos viendo con dolor y amargura que nuestros pacientes simplemente no llegan porque los están dejando morir en sus casas. Les niegan todo, les niegan la agenda, los tratamientos”.