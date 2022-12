Estamos demostrando la importancia de asesorías de Natalia Springer: fiscal

El fiscal general, Eduardo Montealegre, quien presentó en Estados Unidos un documento realizado por la firma de la contratista Natalia Springer, dijo en Mañanas BLU que está en un proceso de mostrar con transparencia la importancia de las asesorías que ha hecho la firma de la periodista y politóloga para la Fiscalía. (Vea aquí: Fiscal presentó análisis realizado por Natalia Springer sobre crímenes del ELN )



“Muchos estaban pidiendo que se empezaran a dar a conocer los datos y las conclusiones de esas investigaciones y he iniciado a mostrar este tipo de estudios sobre el Ejército de Liberación Nacional, que coincide con mi agenda en Washington de explicarle a la CIDH los avances de la Fiscalía en materia de investigaciones del conflicto armado colombiano”, expresó.



El fiscal resaltó la metodología usada en estos estudios, de la cual dijo que es nueva en el país: “Tengo que destacar de este trabajo el uso de una nueva metodología en Colombia, como un modelo de investigación que han utilizado tribunales penales internacionales que no es una invención colombiana. Este enfoque cuantitativo, que utiliza matemáticas, es para nosotros de mucha importancia porque con estos podemos demostrar con evidencia seria que estos atentados no solo se constituyen en daño del medioambiente, sino que pueden tener relevancia desde el punto de vista del Derecho Internacional como crímenes de guerra”.



El funcionario, que ha sido cuestionado por las millonarias cifras de los contratos para estas investigaciones, dijo que el informe estableció que en los 28 años de funcionamiento del oleoducto Caño Limón Coveñas el ELN ha cometido 317 atentados contra la infraestructura petrolera, lo que ha producido un gran daño ambiental. (Lea también: Derrame de crudo por ataque en Tumaco es el más grande en los últimos 10 años)



“Yo decía que si uno hace un símil con el número de carrotanques se necesitarían, es como si 16 mil carrotanques derramaran el crudo en 42 ecosistemas”, expresó al afirmar que fueron más de 151 millones de barriles los derramados.



En ese sentido, Montealegre dijo que esos atentados implican una violación al Derecho Internacional Humanitario y que por lo tanto pueden ser considerados como un crimen de guerra.



Según el documento, el costo de daño ambiental ocasionado es de 42 mil millones de dólares, equivalente a 151 millones de galones de crudo derramados.



Por estos hechos la Fiscalía señala como responsables a cinco integrantes del comando central del ELN entre ellos alias ‘Gabino’, Pablo Beltrán, Antonio García, Ramiro Vargas, y alias ‘Pablito.



Montealegre compartió la información con algunos representantes del Gobierno estadounidense y de la ONG Human Rigth Watch.



Publicidad