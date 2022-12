Este es el discurso de Joseph Blatter con el que anunció su renuncia a la FIFA

El suizo Joseph Blatter, quien había sobrevivido al escándalo de corrupción que sacude la FIFA desde el miércoles y logró el viernes la reelección como presidente de la organización, después de la renuncia de su rival, el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, ahora anunció en una intempestiva rueda de prensa que renuncia al cargo. (Lea también: Joseph Blatter renunció a la presidencia de la FIFA )



Este fue el discurso entregado este martes 2 de junio, en el que anuncia su renuncia:



“He estado reflexionando profundamente sobre mi presidencia y sobre los cuarenta años en que mi vida tiene sido inextricablemente unida a la FIFA y el gran deporte del fútbol. Aprecio a la FIFA más cualquier cosa y quiero hacer sólo lo que es mejor para la FIFA y para el fútbol. Me sentí obligado a soportar a la reelección, como yo creía que esto era lo mejor para la organización. Esa elección es pero sobre los desafíos de la FIFA no lo son. FIFA necesita una profunda revisión.



Aunque no tengo un mandato de los miembros de la FIFA, no siento que tengo un mandato de todo el mundo del fútbol -los fans, los jugadores, los clubes, las personas que viven, respiran y amar el fútbol tanto como todos lo hacemos en la FIFA-.



Por lo tanto, he decidido dar mi mandato en un congreso extraordinario electivo. Voy a continuar ejerciendo mis funciones como presidente de la FIFA hasta esa elección.



El próximo Congreso de la FIFA ordinaria tendrá lugar el 13 de mayo 2016 en la Ciudad de México.



Esto haría crear demoras innecesarias y voy a instar al Comité Ejecutivo organizar un extraordinario Congreso para la elección de mi sucesor en la primera oportunidad. Esto tendrá que ser hecho de acuerdo con los estatutos de la FIFA y hay que dar tiempo suficiente para que los mejores candidatos para presentar ellos mismos y para hacer campaña.



Como yo no seré un candidato, y por lo tanto ahora soy libre de las limitaciones que las elecciones inevitablemente impongo, seré capaz de concentrarse en la conducción de largo alcance, las reformas fundamentales que trascender nuestros esfuerzos anteriores. Durante años, hemos trabajado duro para poner en marcha administrativa reformas, pero es claro para mí que, si bien éstos deben continuar, no son suficientes.



El Comité Ejecutivo está integrado por representantes de las confederaciones sobre los que no tenemos control, pero por cuyas acciones se hace responsable de la FIFA. Necesitamos un cambio estructural muy arraigada.



El tamaño del Comité Ejecutivo debe reducirse y sus miembros deben ser elegidos a través del Congreso de la FIFA. Las comprobaciones de integridad para todos los miembros del Comité Ejecutivo deben ser organizada centralmente a través de la FIFA y no a través de las confederaciones. Necesitamos no los límites del mandato sólo para el presidente, sino para todos los miembros del Comité Ejecutivo.



He luchado por estos cambios antes y, como todos saben, mis esfuerzos han sido bloqueados. Esta vez, voy a tener éxito.



No puedo hacer esto solo. He pedido a Domenico Scala para supervisar la introducción y implementación de estas y otras medidas. Sr. Scala es el Presidente Independiente de nuestra Comisión de Auditoría y Cumplimiento elegidos por el Congreso de la FIFA. Él es también el Presidente de la Comité ad hoc Electoral y, como tal, que se encargará de supervisar la elección de mi sucesor. Sr. Scala goza de la confianza de una amplia gama de componentes dentro y fuera de la FIFA y tiene todo el conocimiento y la experiencia necesaria para ayudar a abordar estas importantes reformas.



Es mi profunda atención a la FIFA y sus intereses, lo que sostengo muy querido, que me ha llevado a tomar esta decisión. Me gustaría dar las gracias a los que siempre me han apoyado en una constructiva y leal manera que el presidente de la FIFA, y que han hecho tanto por el juego que todos amamos. Qué me importa más que nada es que cuando todo esto haya terminado, el fútbol es el ganador”.