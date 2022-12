Estos fueron los grandes ganadores de los People's Choice Awards 2014

el público), que se entregaron la noche de este miércoles en Los Ángeles.

Con cuatro galardones, Bullock fue la gran triunfadora de la gala en el teatro Nokia al ganar como actriz de cine, actriz de comedia y actriz dramática favoritas, además de compartir con George Clooney el premio a dúo dramático favorito en la cinta del mexicano Alfonso Cuarón "Gravedad".

"Yo sé que parece que hubiera pasado solitarias noches votando por mí misma, pero no lo hice", bromeó Bullock al aceptar uno de sus trofeos.

Le siguió con tres estatuillas la saga "Iron Man 3", ganadora de película favorita, cinta de acción favorita y mejor actor de acción para Robert Downey Jr., mientras Johnny Depp se llevó el premio del público al actor de cine preferido, a pesar de que su filme "El llanero solitario" fue uno de los mayores fracasos de taquilla del año.

En los rubros musicales triunfaron el cantante y actor Justin Timberlake (artista favorito y álbum favorito, por la reciente producción "The 20/20 Experience") y la artista pop Britney Spears, quien acaba de estrenar un espectáculo fijo en Las Vegas.

En la pequeña pantalla, la comedia "The Big Bang Theory" y la serie dramática "The Good Wife" se llevaron los mayores premios del público, que benefició además al actor de "Glee" Chris Colfer y a la ya finalizada serie "Breaking Bad", vencedora en el rubro "programa de televisión que más extrañamos".

Como mejor serie online, una nueva categoría que refleja el crecimiento de este nuevo modo de consumo, venció la producción de Netflix "Orange is the New Black", sobre un grupo de mujeres en prisión y basada en una historia real.

Otros ganadores fueron Leonardo DiCaprio, Adam Sandler y la presentadora televisiva Ellen DeGeneres; las cintas "The Heat", "Despicable Me", "Carrie" y "Los juegos del hambre"; las series televisivas "The Homeland" y "The Walking Dead" y los artistas musicales Taylor Swift, Demi Lovato y One Direction, entre otros.

Los People's Choice Awards o premios del público estadounidense calientan los motores de la temporada anual de Hollywood, que se prepara para entregar los Globos de Oro el próximo domingo, los Grammy de la música dentro de dos semanas y los Óscar el 2 de marzo.

De acuerdo al canal CBS, que transmitió en vivo la ceremonia, los ganadores fueron elegidos por siete millones de personas.

Con AFP.