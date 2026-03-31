Estos mensajes están llegando para robar y extorsionar: cuidado si le llega uno

Llega Semana Santa y, con ello, millones de colombianos empiezan a hacer transacciones, pagos y movimientos de su dinero, lo que también se convierte en una ventana para que los delincuentes aprovechen y busquen la manera de engañar a las personas.

Ahora, una ola de mensajes ha colapsado los celulares de los colombianos. Se trata de una modalidad de phishing que, lejos de desaparecer, sigue evolucionando y ahora llega con más fuerza a través de SMS que simulan ser notificaciones legítimas. Detrás de estos mensajes hay redes de ciberdelincuentes que buscan robar datos personales y financieros, aprovechando la confianza y la urgencia de quienes los reciben.

El engaño no es nuevo, pero sí cada vez más sofisticado. Los mensajes imitan comunicaciones de empresas de mensajería o supuestas entidades bancarias, con errores ortográficos que pasan desapercibidos para muchos usuarios. El objetivo es claro: generar una reacción rápida que lleve a la persona a hacer clic en enlaces falsos y entregar información sensible.



Ojo con estos mensajes que le llegan: estos son los más peligrosos

En los últimos días, tres tipos de mensajes han sido los más comunes en celulares del país. Todos tienen algo en común: apelan a la preocupación o al miedo para lograr que la víctima actúe sin verificar.

“Nuestro equipo no pudo contactarte sobre el estado de tu pedido. Tu pedido está en espera hasta que confirmes tu información”.

“Hola, tu entrega está pendiente debido a que falta el número exterior o interior. Corrige tu dirección en:”.

“Aviso preliminar de retención de entidades bancarias por mora en su obligación contributiva. Plazo inmediato. Ingresa aquí:”.



Aunque parecen notificaciones reales, estos textos buscan engañar simulando problemas con entregas o deudas, lo que aumenta la probabilidad de que el usuario responda de inmediato.

Mensajes falsos sobre jurados de votación. Foto: creada con Meta AI, Freepik.

Estafas por SMS: así operan los ciberdelincuentes

Expertos en ciberseguridad como McAfee advierten que el mecanismo detrás de estos mensajes es sencillo pero efectivo. Al hacer clic en el enlace, la víctima es redirigida a una página falsa que imita sitios oficiales.

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En estos portales se solicitan datos como número de documento, información bancaria o credenciales de acceso. Una vez entregada esta información, los delincuentes pueden usarla para vaciar cuentas, suplantar identidades o incluso extorsionar.

El problema es que muchas de estas páginas están bien diseñadas, lo que dificulta distinguirlas de las originales, especialmente en dispositivos móviles.



Cómo evitar caer en mensajes fraudulentos y proteger sus datos

Ante este panorama, la principal recomendación es mantener la desconfianza frente a cualquier mensaje inesperado, incluso si parece provenir de una empresa conocida. Evitar hacer clic en enlaces sospechosos es clave para no caer en la trampa.



No ingresar datos personales o bancarios desde enlaces enviados por SMS.

Verificar directamente con la empresa a través de canales oficiales.

Desconfiar de mensajes con errores ortográficos o tono urgente.

Evitar responder o interactuar con remitentes desconocidos.

El crecimiento de estas estafas demuestra que los delincuentes están adaptando sus estrategias a los hábitos digitales de los usuarios. Por eso, más allá de la tecnología, la mejor defensa sigue siendo la prevención y la verificación antes de actuar.

