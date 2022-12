Estos serían los candidatos a la presidencia de la FIFA tras renuncia de Blatter

La dimisión este martes de Joseph Blatter y la perspectiva de nuevas elecciones al frente de la FIFA van a abrir los apetitos; el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein ya ha hecho acto de candidatura, en espera de la posición de Michel Platini, el gran favorito potencial. (Lea también: Maduro dice que Maradona podría ser presidente de la FIFA )



El presidente de la UEFA es el primer nombre que viene a la mente cuando se trata de confeccionar la lista de aspirantes posibles al trono de la FIFA. ¿Pero está dispuesto a dejar la Confederación Europea donde tiene un respaldo unánime y donde debe iniciar vastas reformas para dirigir una Federación Internacional convertida en un lugar de intrigas de todo tipo?



El excapitán de la selección francesa, de 59 años, encarnó estos últimos meses una clara oposición a Sepp Blatter, al que había ayudado en su primera elección en 1998. Pero había finalmente rechazado presentarse como candidato contra su antiguo mentor, prefiriendo lanzarse a un tercer mandato al frente de la Confederación Europea en marzo para apoyar después al príncipe jordano Ali Bin Al Hussein. (Lea también: El cambio por fin llegó: Luis Figo tras renuncia de Blatter a la FIFA )



¿Puede de golpe abandonar la UEFA para lanzarse a una empresa peligrosa de conquista de la FIFA?



El francés, que había pedido la dimsión de Blatter el jueves, sale seguramente reforzado de los últimos acontecimientos. Pero deberá antes tener en cuenta el reparto de fuerzas en el seno del congreso, el cuerpo electoral, donde Europa solo tiene 53 votos de 209.





Platini sabe también que las otras confederaciones, beneficiarias de la ayuda al desarrollo de la FIFA, no aceptarán tan fácilmente ver la Federeación Internacional dominada por un representante de la riquísima y todopoderosa UEFA.



Semidesconocido antes de oponerse a Blatter en la elección del viernes, el príncipe jordano Ali bin Al Hussein, medio hermano del rey Abdalá II, fue el primero en anunciarse de nuevo como candidato a la sucesión de Blatter. Apenas media hora después de la dimisión del suizo. (Lea también: ¿Quién es Joseph Blatter, el controvertido expresidente de la FIFA? )



Ali logró reunir 73 votos en la primera vuelta y tiene una muy buena imagen en los medios deportivos internacionales gracias a su rango de vicepresidente de la FIFA por Asia (2011-2015) y de patrón de la Federación Jordana de Fútbol.



Pero el príncipe Ali tiene también serios hándicaps. Su juventud (39 años) es considerada por algunos como un signo de inexperiencia. La Confederación Asiática no le ha confirmado en su puesto de vicepresidente de la FIFA, tomando parte por Blatter.



Se puede citar en esta lista a los otros dos desafortunados candidatos a la presidencia, el presidente de la Federación Holandesa, Michael van Praag, y al exfutbolista portugués Luis Figo, que se retiraron para apoyar al príncipe Ali una semana antes del escrutinio. (Lea también: Este es el discurso de Joseph Blatter con el que anunció su renuncia a la FIFA )



¿Cuál será su posición una vez que el jordano ha decidido de nuevo presentarse? "Voy a entrevistarme primero con las diferentes partes concernidas la póxima semana en Berlín (en el comité ejecutivo de la UEFA al margen de la final de la Liga de Campeones) y después me plantearé cuáles son mis planes", declaró Van Praag en los sitios de internet de los diarios Algemeen Dagblad y De Telegraaf.



Al disponer de pocos apoyos fuera de sus países o no tener experiencia en la FIFA (Figo), no tienen casi ninguna posibilidad y deberían unirse a aspirantes más serios.



Otra pista es el presidente de la potente Federación Alemana, Wolfgang Niersbach. Pero nadie duda que Europa querrá avanzar unida detrás de un candidato en el próximo congreso extraordinario. Todo dependerá por lo tanto de la decisión de Platini. (Lea también: Habrá un congreso extraordinario para elegir nuevo presidente de la FIFA )



Fuera de Europa, el presidente de la Federación Estadounidense, Sunil Gulati, se mostró muy virulento contra Blatter en la línea de las investigaciones judiciales llevadas por su país.



Habrá que ver también la posición del exfutbolista francés David Ginola, cuya aventura folclórica, financiada por un organismo de apuestas (Paddy Power), fue corta a finales de enero por falta de apoyos, igual que el diplomático francés Jérôme Champagne, exsecretario general adjunto y exdirector de Relaciones Internacionales de la FIFA.



