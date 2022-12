Estos son los detalles de la Reforma Tributaria

La ponencia que será debatida inmediatamente el martes en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y aprobada, según cálculos legislativos, la última semana de diciembre.



El Gobierno y congresistas trabajaron hasta el viernes en la noche para construir el texto de 221 páginas. Texto que a propósito lo iban a radicar el pasado viernes pero no hubo consenso en varios puntos de la cacareada reforma.



Si bien ya se han ventilado algunos detalles, como que las bebidas azucaradas no tendrían impuestos, hay otros desconocidos que tenían en vilo a varios sectores del país, en especial el IVA que al final no hubo acuerdo y por ahora se mantiene en 19 por ciento.



No está demás señalar que el texto durante su correría en el legislativo (4 debates) probablemente recibirá cambios y precisiones por parte de los congresistas antes de que sea “ley universal” para regir a partir de los primeros días del 2017.



Asalariados, ¡respiren!



De los logros que muchos congresistas resaltan después de presentada la reforma, es que esta no afectaría a la clase media. Recordemos que el Gobierno propuso que las personas que ganen más de 2 millones 800 mil pesos debían declarar renta, pero en los alegados quedó establecido que esa renta sería para quienes devenguen un sueldo de más de 3 millones 400 mil pesos.



Esta fue una de las discusiones más acaloradas, pero finalmente no se aprobó ese incremento en la renta a ese nicho poblacional en una decisión unánime. Falta esperar si recibe o no modificaciones en su trámite legislativo.



La renta a las personas jurídicas estaba, inicialmente, en 42 por ciento de las utilidades líquidas. Esta quedaría en 33 por ciento.



Los padrenuestros fueron escuchados



Uno de los temas que siempre ha generado polémica es que iglesias han estado exentas de pagar impuestos. Pues bien, se reunieron todos los cultos, encabezados por la Iglesia Católica y protestantes, y nuevamente se salvaron en esta reforma junto con las universidades. Declararían renta pero no serían contribuyentes. Las fundaciones también se llevaron una buena tajada del pastel, pues quedarían en el régimen especial pero tienen que declarar sus actividades.



Además, las fundaciones que hagan una contratación pública deberían declarar renta como una empresa comercial.



“Ejemplo, si el objeto social de una fundación es ofrecer alimentos a la población habitantes de calle, pero solo contrato y no le doy comida, como es mi labor, la DIAN le podría quitar el régimen especial”, explicó la representante liberal Olga Lucía Velásquez.



A cuidar los datos



Desde cuando se presentó la reforma, varias miradas se posaron en los planes de datos para celular. La ponencia que será radicada este lunes establece que los planes de datos igual o superior a 30 mil pesos pagarían un impuesto de 4 por ciento, a pesar de que fueron presentadas propuestas para gravar los planes a partir de 50 mil pesos.



El internet fijo para estratos 1, 2 y 3 no sería gravado y las tabletas, computadores y equipos móviles también se beneficiaron, pues la propuesta del Gobierno establecía un impuesto por 20 UVT pero quedaría a partir de 30.



Frente al Impuesto de Industria y Comercio (ICA) también hay noticia. Pagarían ese impuesto quienes tienen una relación laboral como los que no generan esa relación.



IVA Social



En este tema está que un punto del IVA se destinaría de la siguiente manera: medio punto para salud y el otro medio para educación.



Periódicos y revistas se salvaron



Este grupo siempre ha estado exento de IVA, pero la reforma del ministro Cárdenas estableció que pagaría un 5 por ciento. Eso inmediatamente cayó como un baldado de agua fría en el gremio, pues es ampliamente conocida la crisis en la que están los medios impresos hoy en día.



Además, la piratería no es que ayude mucho a los libros.



Muchos pidieron que el Gobierno debería estar definiendo políticas públicas para ayudar al sector en vez de gravarlo. El caso es que el Ministerio de Hacienda terminó por retirar ese impuesto y si no hay alguna modificación en el Congreso, este gremio quedaría salvado de este gravamen,.

Impuesto verde



Esta es una tasa por única vez que se cobraría para todos los combustibles. Para la gasolina, por ejemplo, quedó en 135 pesos; gas natural, 29 pesos; ACPM, 152 pesos; kerosene, 148 pesos.



Está en la reforma que este impuesto sería destinado al fondo de sostenibilidad que recoge fondos para la implementación del acuerdo de paz.



Post conflicto en la Tributaria



Este es uno de los detalles más llamativos. El Gobierno estableció 23 zonas de concentración para las FARC, que históricamente han sido caldo de cultivo para la guerra. En este tema si un empresario construye una fábrica en esa zona que genere empleo en la región, recibiría un descuento del 100 en la renta por lo que generó durante cinco años en esa zona de conflicto.



Monotributo voluntario



Si usted como comerciante está entre 1.400 y 4.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) tendría la posibilidad de hacer un registro diciendo cuánto gana. Ese impuesto, que es de 35 mil pesos anuales, sería destinado al fondo de pensiones.



“Trabajamos responsablemente. Realizamos cuatro foros en los que discutimos temas de toda índole, escuchamos a todos los sectores y sus propuestas fueron recogidas”, agregó la representante Velásquez.



Los No del Gobierno



Uno de los temas que el Gobierno no acogió fue la propuesta del 1 por 1.000 en las transacciones interbancarias. También en el tema de personas naturales asalariadas pudimos conocer que el Gobierno quiso negociar la propuesta, pidiéndole a los congresistas y gremios que no fuera de 1400 UVT (Unidad de Valor Tributario) sino 1.200, pero al final quedó en 1.000.