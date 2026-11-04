Estudio estima que alfabetizar al 90 % de los niños elevaría un 33,2 % el PIB por habitante en 2050

Que nueve de cada diez niños colombianos puedan leer y comprender un texto a los 10 años podría cambiar las proyecciones económicas y sociales del país. Así lo plantea el estudio Alfabetizar a tiempo, transformar el desarrollo, del Instituto de Evidencia Educativa, que analiza qué pasaría si los países de América Latina y el Caribe alcanzaran ese nivel de aprendizaje.

Para Colombia, el resultado sería un aumento del 33,2 % en el producto interno bruto por habitante para 2050, frente al escenario en el que se mantuvieran los niveles actuales de lectura. Esta proyección ubicaría al país por encima de México, con un crecimiento estimado del 29,9 %, y Brasil, con el 29,3 %.

Colegio en Colombia. Foto: imagen de archivo.

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Pero el impacto no se limitaría a las cifras económicas. Entre 2031 y 2050, el país podría tener 606.706 niños adicionales que llegarían al último grado de primaria y otros 706.568 que accederían a alguna forma de educación secundaria. También se estiman 313.529 jóvenes adicionales con empleo persistente.

En materia de salud, el estudio calcula que durante ese mismo período podrían evitarse 6.513 muertes de menores de cinco años, teniendo en cuenta la relación entre la alfabetización de las madres y la supervivencia infantil.



Aula de clases Foto: AFP

Sin embargo, Colombia todavía está lejos de alcanzar ese escenario. El nivel actual de lectura de los niños de 10 años es del 48,6 %, apenas por encima del promedio regional, que se ubica en el 46,7 %. Esto significa que al país le faltan 41,4 puntos porcentuales para llegar a la meta del 90 %.

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De acuerdo con el análisis, Colombia ocupa el octavo lugar entre los 21 países estudiados y, si alcanzara ese nivel de alfabetización, estaría entre los cuatro primeros de la región en producto adicional, recaudo de impuestos, niños que terminan primaria y jóvenes con empleo persistente.