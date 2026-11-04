Fecode no baja la guardia por cambios en el Fomag y declara al magisterio en alerta

La terminación del contrato con Fiduprevisora, entidad que durante 36 años administró los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), mantiene en alerta a los maestros del país. Aunque el Ministerio de Educación ha insistido en que la decisión no significa acabar con el Fondo ni modificar el régimen especial de los docentes, desde Fecode advierten que estarán atentos a que estos cambios no afecten los derechos conquistados por el magisterio.

Domingo Ayala, presidente de Fecode, explicó que la Federación no tiene competencia para escoger a la nueva fiduciaria, pero considera necesario que se seleccione una entidad que cumpla con los requisitos para administrar los recursos. Su principal preocupación es que la terminación del contrato no termine afectando la existencia del Fondo ni las prestaciones de los maestros.

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“Lo importante de todo este proceso es que no debe afectar nuestro régimen de prestaciones económicas y sociales, lo mismo la permanencia de nuestra ley, que es producto de los convenios de la OIT, como es la Ley 91 de 1989”, señaló Ayala.

El dirigente sindical recordó que el Fomag reúne en un mismo fondo las obligaciones relacionadas con la salud, las pensiones y las cesantías de los docentes. Por eso, rechazó cualquier posibilidad de separar estos servicios y trasladarlos a otras entidades.



La preocupación también surgió por la circulación de un supuesto proyecto de ley que plantearía trasladar las pensiones a Colpensiones, la salud a la Nueva EPS y las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Frente a esto, Ayala aseguró que solicitó explicaciones a la ministra de Educación y que recibió una respuesta en la que le confirmó que no existe una iniciativa del Gobierno con ese propósito.

Sin embargo, el presidente de Fecode advirtió que esa respuesta no significa que el sindicato vaya a bajar la guardia. “De todas maneras, esta situación nos permite declarar al magisterio en estado de alerta”, afirmó.

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Finalmente, Ayala anunció que los maestros participarán en el paro nacional del próximo 19 de noviembre, con movilizaciones en las capitales y diferentes municipios del país. El llamado, explicó, es a defender los derechos del magisterio y evitar que los cambios en la administración del Fondo terminen afectando las garantías que tienen los docentes desde la Ley 91 de 1989.