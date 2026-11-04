Convocan a paro nacional el 19 de noviembre contra la Ley de Rescate Económico

Organizaciones sindicales, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, de mujeres, comunales y diferentes sectores políticos convocaron a un paro nacional para el próximo 19 de noviembre, en una jornada que busca expresar su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella y defender los derechos sociales, laborales y las garantías democráticas.

Entre las organizaciones que confirmaron su participación está la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), que anunció que se sumará a las movilizaciones. Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), también ratificó el respaldo de las organizaciones sindicales a la jornada y señaló que uno de los principales motivos de la protesta es el rechazo a la iniciativa económica del Gobierno.

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Los sectores convocantes advierten que el proyecto tendría consecuencias sobre el bolsillo de los hogares colombianos. Entre los cambios que cuestionan están las modificaciones al IVA de algunos productos de consumo cotidiano, que pasarían de una tarifa del 5 al 19 por ciento, mayores cargas tributarias sobre los ingresos laborales y un incremento progresivo de los aportes a salud para determinados trabajadores, del 4 al 8 por ciento.

De acuerdo con los argumentos expuestos por los organizadores, el 75,32 por ciento del ajuste fiscal propuesto provendría de mayores ingresos tributarios y contribuciones, mientras que el 24,68 por ciento correspondería a reducciones del gasto estatal. Por eso, consideran que las medidas afectarían especialmente a las familias de menores ingresos y a la clase media.



Otro de los motivos de la convocatoria es el rechazo a las propuestas de reducción del gasto de personal, los recortes a la contratación estatal y las facultades que tendría el Gobierno para reorganizar, fusionar o suprimir entidades públicas. También cuestionan las modificaciones planteadas a la reforma laboral, así como las políticas que, según las organizaciones, podrían afectar los derechos de los trabajadores.

La movilización también tendrá entre sus exigencias la defensa de la educación y la salud pública, los derechos de las mujeres, las comunidades étnicas y campesinas, la protección del patrimonio público, la paz y la soberanía nacional.

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En Bogotá, los organizadores anunciaron cuatro puntos de concentración: la calle 26, el sector de La Sevillana, el Parque Nacional y un punto en el norte de la ciudad.

Los convocantes aseguraron que esperan una participación masiva y pacífica en la jornada del 19 de noviembre, cuya preparación avanza mediante asambleas y encuentros de coordinación en diferentes territorios.