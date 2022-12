Exportaciones hacia Venezuela disminuyeron por crisis y contrabando: Analdex

En el especial de Blu Radio sobre la situación actual en Venezuela, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), aseguró que el comercio entre Colombia y el vecino país ha cambiado de manera radical y las expectativas a futuro no son positivas.

Publicidad

“El comercio entre los dos países ha cambiado de manera radical. Si recordamos en 2008, Colombia tuvo cifras récord en exportación y eso ha ido disminuyendo. El comercio está alrededor de los 2 mil millones de dólares, concentrado básicamente en energéticos, tanto en gas como en energía eléctrica”, señaló.

Díaz explicó que este descenso comercial se debe a la situación económica en Venezuela, en especial por falta de divisas y pagos a los empresarios y exportadores.

Publicidad

“Las expectativas no son positivas, mientras que Venezuela no resuelva su crisis, no hay posibilidad de que el comercio vuelva a florecer. Lo que dificulta el tema es que el pago a los exportadores colombianos, hay una incertidumbre, mientras no se resuelva ni haya celeridad, difícilmente se puede volver a tener un comercio”, indicó.

Publicidad

En la zona de frontera se han hecho esfuerzos de parte de los gobiernos colombiano y venezolano en la lucha anti-contrabando. Sin embargo, este es otro factor que ha dificultado las relaciones comerciales, sobre todo lo que tiene que ver con productos como gasolina, pues en “otros artículos la afectación no es tanta, sino que se limita al tema fronterizo. El comercio está más enfocado a la informalidad”.

Actualmente, sectores como la industria, el agro y las exportaciones están llamados a tomar el liderazgo del crecimiento económico en Colombia ante la caída en los precios del petróleo, que le significan al país una renta petrolera de los ingresos de la Nación en cerca de 15 billones de pesos.