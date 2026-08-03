FAC adjudicó contrato por US$366 millones para compra de aeronaves de transporte táctico

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) adjudicó el contrato para la adquisición de nuevas aeronaves de transporte táctico militar pesado, una de las inversiones más importantes en materia de capacidad logística de la institución en los últimos años. La decisión quedó consignada en la Resolución 004 del 3 de agosto de 2026.

La empresa Embraer S.A. fue seleccionada para suministrar las aeronaves, así como el entrenamiento de las tripulaciones, el equipo asociado, el soporte logístico y los demás requerimientos técnicos necesarios para su operación. La contratación se realizó mediante la modalidad de contratación directa, luego de que la FAC justificara que no existía pluralidad de oferentes para atender las especificaciones técnicas del proyecto.

La resolución establece que el valor del contrato asciende a 366,4 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a cerca de 1,17 billones de pesos colombianos, de acuerdo con la tasa de cambio utilizada en el proceso.

El contrato será financiado mediante vigencias futuras excepcionales entre 2027 y 2030, respaldadas por certificados del Plan de Adquisiciones por 391.500 millones de pesos para cada una de esas vigencias, recursos previamente autorizados por el Ministerio de Hacienda.



Según el acto administrativo, Embraer cumplió con los requisitos jurídicos, técnicos y económicos exigidos durante la evaluación adelantada por los comités designados por la Fuerza Aeroespacial. Tras recibir los conceptos favorables, el Comité de Adquisiciones recomendó adjudicar el proceso a la compañía brasileña, decisión que fue acogida por la Dirección de Compras Públicas y formalizada mediante la resolución firmada por el mayor general Fernando Correa Duque, comandante de Apoyo a la Fuerza (encargado).

La compra hace parte del proceso de fortalecimiento de las capacidades de transporte aéreo militar de Colombia e incluye no solo la entrega de las aeronaves, sino también un componente integral de capacitación, mantenimiento inicial, soporte logístico y suministro de equipos asociados para garantizar su operación una vez entren en servicio.