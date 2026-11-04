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"Quedamos ciegos por hora y media": grave falla de radares en El Dorado paralizó los vuelos

La caída de los sistemas de monitoreo se prolongó por más de hora y media en la capital. El incidente generó represamiento en plataformas y afectó de forma simultánea a Bucaramanga.

Torre de control y aviones detenidos en la plataforma del aeropuerto internacional El Dorado tras la falla de radares.
Torre de control Aeropuerto Internacional El Dorado
Foto: Aeronáutica Civil
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional El Dorado registraron graves complicaciones tras una caída general en las pantallas de radar del Centro de Control de Bogotá y de la torre de mando.

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De acuerdo con información revelada a Blu Radio por fuentes internas de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), la falla técnica dejó "ciegos" a los controladores aéreos durante más de hora y media, obligando a suspender despegues y mantener aeronaves en patrones de espera.

¿Qué originó la falla de radares en el aeropuerto El Dorado de Bogotá?

Según el testimonio entregado por la fuente de la Aerocivil a Blu Radio, el fallo se desencadenó sobre las 12:40 p. m. cuando la totalidad de las pantallas de radar dejaron de emitir señal en el centro de control y en la torre del aeropuerto capitalino. Aunque los canales de comunicación de voz con los pilotos permanecieron operativos durante toda la contingencia, la ausencia de monitoreo visual impidió la gestión habitual del espacio aéreo.

Pantallas de torre de control de El Dorado se apagaron
Pantallas de torre de control de El Dorado se apagaron
Foto: suministrada

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La imposibilidad de autorizar salidas causó la cancelación temporal de los despegues y el colapso de las plataformas de El Dorado al quedarse sin posiciones disponibles para parquear los aviones. Decenas de pasajeros que se encontraban en proceso de abordaje debieron permanecer dentro de las aeronaves a la espera de instrucciones, mientras otros aviones mantuvieron sobrevuelos circulares sobre la ciudad. En el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga se registró una falla similar en las pantallas, lo que obligó a suspender operaciones a partir de la 1:30 p. m. La entidad confirmó que el servicio fue restablecido paulatinamente en ambas terminales tras superar la falla.

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Barranquilla de forma paralela?

De manera simultánea a las complicaciones en el centro y oriente del país, se presentó un incidente en la pista del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla.

Una aeronave ejecutiva tipo Honda Jet HA-420, procedente de la ciudad de Miami y con tres tripulantes a bordo, sufrió una excursión de pista durante la maniobra de aterrizaje, saliéndose de los límites del trazado sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

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