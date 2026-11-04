Icetex denuncia contratos por $83.770 millones para un proyecto que no era viable

El presidente del Icetex, Richard Alexander Caicedo, anunció que pondrá en conocimiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación un informe sobre presuntas irregularidades en la contratación de la entidad durante los últimos cuatro años.

Según explicó, desde su llegada al cargo, el pasado 18 de agosto, solicitó una revisión de los contratos y del destino de los recursos. Entre los hallazgos mencionó compromisos cercanos a los 83.770 millones de pesos para desarrollar una cuenta de ahorro educativo voluntario, un proyecto que, de acuerdo con los estudios técnicos, no era viable financieramente.

Sede del Icetex. Foto: Icetex.

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Caicedo indicó que el Icetex contrató una firma por más de 534 millones de pesos para evaluar la factibilidad de este producto. El estudio, entregado en septiembre de 2025, concluyó que no existían escenarios de modelación financiera que garantizaran su sostenibilidad, debido a que los ingresos proyectados no alcanzarían para cubrir los costos de operación.

Pese a estas conclusiones, la administración anterior habría continuado con la contratación y ejecución de recursos. De acuerdo con el presidente del Icetex, los compromisos incluyeron el estudio de factibilidad, la estructuración jurídica del reglamento y el desarrollo tecnológico del producto.



Sobre este último componente, señaló que se habían destinado cerca de 48.700 millones de pesos en entregas de un contrato tecnológico previsto para cinco años. Sin embargo, la plataforma correspondería a un producto que no podía salir al mercado por falta de viabilidad financiera y de un reglamento aprobado por la Superintendencia Financiera. También advirtió sobre pagos parciales de un contrato jurídico por 238 millones de pesos, sin evidencia de que el reglamento hubiera sido radicado o aprobado.

A estos hechos se suma, según Caicedo, el compromiso de recursos del Fondo de Pasivos Contingentes sin que se evidencie una autorización de la junta directiva.

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El funcionario también reportó un incremento en los gastos administrativos. Entre 2022 y 2026, el número de contratistas del Icetex aumentó un 80 %, mientras que el gasto en contratos de prestación de servicios superó los 70.000 millones de pesos durante el último año, con un incremento superior al 140 %, según las cifras presentadas.

Caicedo contrastó estos gastos con la situación financiera de la entidad. Aseguró que en dos años el Icetex sufrió recortes cercanos a 1,75 billones de pesos y que los créditos aprobados pasaron de 70.000 en 2024 a 10.621 en 2025. Además, indicó que para 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa de interés, una medida que afecta a cerca de 200.000 jóvenes.

El presidente del Icetex aseguró que su administración trabaja en reducir los gastos de funcionamiento y revisar los compromisos contractuales. Asimismo, anunció que entregará el informe a los organismos de control para que investiguen las posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales relacionadas con las decisiones de la administración anterior.