Medicina Legal reporta más de 21.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en 2026

El más reciente boletín del Instituto Nacional de Medicina Legal revela las cifras de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 21.229 casos de lesiones no fatales, una cifra que, aunque representa una disminución del 8,33 % frente al mismo periodo de 2025, sigue mostrando diferentes formas de violencia contra los menores de edad.

Uno de los datos más preocupantes corresponde a los exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales, con 9.711 casos. Aunque hubo una reducción del 13,51 % frente al año anterior, esta conducta concentra el mayor número de valoraciones. De las víctimas, 8.349 fueron niñas y adolescentes mujeres y 1.362 niños y adolescentes hombres.

Una niña sentada con los brazos cruzados y la cabeza baja. Foto de referencia de Pexels.

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También se reportaron 4.770 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 2.515 correspondieron a mujeres y 2.255 a hombres. A esto se suman 4.690 casos de violencia interpersonal, 1.420 lesiones en eventos de transporte, 434 casos de violencia de pareja y 204 lesiones accidentales.

Por edades, los adolescentes entre los 12 y 17 años concentran 13.593 de las lesiones no fatales. En este grupo se registraron 5.744 exámenes por presuntos delitos sexuales, 4.313 casos de violencia interpersonal y 2.165 de violencia intrafamiliar. Entre los niños de 6 a 11 años se contabilizaron 5.286 casos, mientras que en la primera infancia, de cero a cinco años, fueron 2.350.



En cuanto a las muertes violentas, Medicina Legal contabilizó 1.311 niños, niñas y adolescentes fallecidos entre enero y agosto de este año. De ese total, 457 corresponden a homicidios, 376 a eventos de transporte, 285 a muertes accidentales y 193 a suicidios.

La mayor concentración de estas muertes está en la adolescencia, con 1.016 víctimas. En particular, se registraron 427 homicidios, 308 fallecimientos en eventos de transporte, 181 suicidios y 100 muertes accidentales. En la primera infancia se reportaron 179 muertes y en la infancia, entre los 6 y 11 años, otras 116.

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Frente a la distribución territorial, Bogotá encabeza los registros de lesiones no fatales entre las ciudades capitales, con 4.715 casos, seguida de Medellín, con 684; Cali, con 762; y Barranquilla, con 490. En cuanto a las muertes violentas por departamentos, Valle del Cauca registra 178 casos, Antioquia 161, Atlántico 92 y Bogotá 74.

Las cifras del boletín, que tienen carácter preliminar, muestran que la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y los homicidios continúan entre las principales situaciones que afectan la vida y la integridad de los menores de edad en el país.