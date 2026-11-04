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Medicina Legal reporta más de 21.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en 2026

Entre enero y agosto de 2026 se practicaron 21.229 valoraciones por lesiones no fatales a menores de edad. De estas, 9.711 correspondieron a presuntos delitos sexuales y 4.770 a violencia intrafamiliar. Además, 1.311 niños, niñas y adolescentes murieron por causas violentas en el mismo periodo.

Un niño apoyando su cabeza en las rodillas.
Un niño apoyando su cabeza en las rodillas. Fotografía de referencia tomada de Pexels.
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 4 de nov, 2026

El más reciente boletín del Instituto Nacional de Medicina Legal revela las cifras de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 21.229 casos de lesiones no fatales, una cifra que, aunque representa una disminución del 8,33 % frente al mismo periodo de 2025, sigue mostrando diferentes formas de violencia contra los menores de edad.

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Uno de los datos más preocupantes corresponde a los exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales, con 9.711 casos. Aunque hubo una reducción del 13,51 % frente al año anterior, esta conducta concentra el mayor número de valoraciones. De las víctimas, 8.349 fueron niñas y adolescentes mujeres y 1.362 niños y adolescentes hombres.

Una niña sentada con los brazos cruzados y la cabeza baja.
Una niña sentada con los brazos cruzados y la cabeza baja. Foto de referencia de Pexels.

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También se reportaron 4.770 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 2.515 correspondieron a mujeres y 2.255 a hombres. A esto se suman 4.690 casos de violencia interpersonal, 1.420 lesiones en eventos de transporte, 434 casos de violencia de pareja y 204 lesiones accidentales.

Por edades, los adolescentes entre los 12 y 17 años concentran 13.593 de las lesiones no fatales. En este grupo se registraron 5.744 exámenes por presuntos delitos sexuales, 4.313 casos de violencia interpersonal y 2.165 de violencia intrafamiliar. Entre los niños de 6 a 11 años se contabilizaron 5.286 casos, mientras que en la primera infancia, de cero a cinco años, fueron 2.350.

En cuanto a las muertes violentas, Medicina Legal contabilizó 1.311 niños, niñas y adolescentes fallecidos entre enero y agosto de este año. De ese total, 457 corresponden a homicidios, 376 a eventos de transporte, 285 a muertes accidentales y 193 a suicidios.

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La mayor concentración de estas muertes está en la adolescencia, con 1.016 víctimas. En particular, se registraron 427 homicidios, 308 fallecimientos en eventos de transporte, 181 suicidios y 100 muertes accidentales. En la primera infancia se reportaron 179 muertes y en la infancia, entre los 6 y 11 años, otras 116.

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Frente a la distribución territorial, Bogotá encabeza los registros de lesiones no fatales entre las ciudades capitales, con 4.715 casos, seguida de Medellín, con 684; Cali, con 762; y Barranquilla, con 490. En cuanto a las muertes violentas por departamentos, Valle del Cauca registra 178 casos, Antioquia 161, Atlántico 92 y Bogotá 74.

Las cifras del boletín, que tienen carácter preliminar, muestran que la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y los homicidios continúan entre las principales situaciones que afectan la vida y la integridad de los menores de edad en el país.

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