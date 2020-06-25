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Blu Radio  / Instituto de Medicina Legal

Instituto de Medicina Legal

Un niño apoyando su cabeza en las rodillas.
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Medicina Legal reporta más de 21.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en 2026

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Falleció hombre que se había quemado con gasolina en Bucaramanga; tenía lesiones de tercer grado

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Suicidio y salud mental: estadísticas alarmantes y la importancia de la prevención

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Piden investigar a profesional de Medicina Legal que hizo necropsia a un muerto en un batallón

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Este año se han presentado más de 11.800 presuntos hechos de violencia sexual contra menores de edad

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Hallan restos de cuatro exguerrilleros desaparecidos en combates en la zona de Santurbán

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Medicina Legal de Bucaramanga presenta hacinamiento de cadáveres: Asonal Judicial

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